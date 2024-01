Microsoft a découvert le matériau qui pourrait changer les batteries pour toujours

Grâce à l’IA et à la supercalculatrice, des technologies qui changent et renforcent déjà la façon dont évolue la science que nous connaissions

Quelques échantillons du nouvel électrolyte solide découvert par Microsoft et le PNNL

Attention à tous car les batteries de nos téléphones portables évoluent également, alors que nous pensions que leur technologie était plus que dépassée et qu’il n’y avait pas grand-chose de plus à en tirer en dehors de la puissance et de la vitesse de charge. En partie c’est vrai, car la réalité est que le progrès ne vient pas du lithium ni des compositions actuelles des accumulateurs d’énergie que nous connaissons, mais nous assistons à l’avènement d’une nouvelle ère grâce aux batteries à état solide, aux nouvelles batteries ultra-denses et, attention à cette donnée controversée, à un concept nucléaire que je ne sais pas si je veux avoir dans la poche.

Elles n’atteindront pas les 50 ans d’autonomie promises par ces dernières, mais la réalité est que grâce à l’informatique à haute performance et à l’IA, nous avons des nouvelles concernant un nouveau matériau qui pourrait changer les batteries pour toujours, découvert par nos collègues de The Verge il y a quelques jours et développé par Microsoft et le Pacific Northwest National Laboratory (PNNL).

Évidemment, il est trop tôt pour parler de quelque chose de palpable, car nous sommes face à une recherche en cours que nous connaissons grâce aux articles scientifiques récemment publiés, qui parlent d’un matériau prometteur, un type inédit d’électrolyte à l’état solide, dont les caractéristiques sont très remarquables pour l’avenir de l’industrie mobile.

Ce nouveau matériau que Microsoft et le PNNL ont dans leurs laboratoires permettrait de créer des batteries plus stables que les batteries lithium actuelles, avec moins de risque d’explosion et une moindre quantité de lithium, un matériau de plus en plus précieux en raison de la mobilité électrique.

Les chercheurs sont enthousiasmés par l’IA : « L’important est la rapidité avec laquelle nous arrivons à de nouvelles idées »

La première chose que le Pacific Northwest National Laboratory a voulu souligner, selon les propos de Karl Mueller, physico-chimiste et directeur de leur bureau de développement de programmes, c’est que la collaboration avec Microsoft et l’utilisation de leur technologie Azure Quantum Elements (AQE) ont accéléré au maximum le processus de recherche pour parvenir à des conclusions valides avec une vitesse impossible à atteindre sans l’intervention de l’IA et de la supercalculatrice fournie par Redmond.

En réalité, ils soulignent que cette découverte n’est que la première parmi de nombreux matériaux qu’ils testeront dans les mois à venir pour compléter leurs recherches, nous confirmant que l’outil AQE de Microsoft leur a suggéré initialement pas moins de 32 millions de candidats lorsqu’ils ont consulté des matériaux limitant l’utilisation du lithium dans les batteries.

Voici la magie, car l’IA leur a permis de réduire cette liste de candidats à environ 500 000 en quelques minutes, en filtrant leur stabilité, jusqu’à obtenir une liste de * seulement 23 matériaux à étudier au fur et à mesure de l’introduction de filtres de conductivité énergétique, de mouvement des atomes dans chaque matériau, etc. Ils ont même utilisé des informations sur les coûts et la disponibilité de chaque candidat mises à leur disposition par les outils de Microsoft.

Tout ce travail en environ 80 heures, un exploit énorme qui n’aurait pas été possible sans l’IA :

La chose la plus importante est la rapidité avec laquelle nous arrivons à une nouvelle idée, à un nouveau matériau. Si nous pouvons observer ce type d’accélération, je parierais que c’est la voie de l’avenir pour trouver ce type de matériaux. 32 millions de candidates, c’est quelque chose que nous n’aurions jamais pu faire… Imaginez un être humain assis et passant au crible 32 millions de matériaux et en choisissant un ou deux d’entre eux. Cela ne pourrait tout simplement pas se produire.

Jusqu’à 70% de lithium en moins grâce à une combinaison avec le sodium

En ce qui concerne le nouveau matériau, nous savons qu’il utilise une combinaison de lithium et de sodium, ce dernier étant un élément plus abondant et abordable. On nous dit que le composé synthétisé réduirait de 70% la quantité de lithium nécessaire, et pourrait être utilisé pour obtenir une batterie à l’état solide plus sûre que n’importe quelle autre fabriquée avec des électrolytes liquides.

En réalité, le PNNL a déjà réussi à produire une batterie fonctionnant à partir de ce composé et qui a alimenté sans problème une ampoule et une montre, bien qu’il reste encore de nombreux détails à peaufiner. Par exemple, ils affirment que la conductivité est plus affectée que prévu, même plus que dans d’autres batteries à l’état solide.

Bien sûr, il reste de nombreux tests, des centaines de prototypes et des dizaines de réglages pour que ce matériau ou un autre démontre sa valeur pour des produits commerciaux, mais au moins maintenant nous savons que l’IA leur permettra de travailler à une vitesse impensable pour tester même d’autres candidats similaires, pas seulement celui-ci.

Si l’avenir promettait déjà, l’IA nous le rapprochera maintenant beaucoup plus rapidement !