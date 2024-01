Finalement, le youtubeur Logan Paul admet l’escroquerie de CryptoZoo, les abonnés seront indemnisés.

Le 4 janvier dernier, Paul a publié un article expliquant que la procédure de remboursement pour ceux qui ont acheté des œufs de CryptoZoo, le jeu vidéo avec des NFT et une blockchain annoncé en 2021, est active.

En 2021, le célèbre youtubeur, catcheur et podcaster américain Logan Paul annonçait son jeu vidéo basé sur la blockchain et les NFT, CryptoZoo. Dans la lignée des Pokémon, les utilisateurs auraient pu acheter des œufs numériques, à partir desquels des créatures collectionnables et échangeables seraient nées. « Je suis tellement excité pour ce projet. C’est un jeu vraiment amusant qui en plus vous fait gagner de l’argent », a déclaré Logan Paul lors de la présentation. CryptoZoo, qui a bénéficié d’investissements privés, dont beaucoup provenant de la communauté de fans du créateur de contenu catcheur, n’a jamais abouti et Paul a été submergé par des accusations d’escroquerie. Une histoire d’argent perdu, de mensonges, de menaces de poursuites judiciaires, qui semble enfin toucher à sa fin.

Les enquêtes de Coffeezilla et les revers de Logan Paul

Les controverses autour de CryptoZoo ont éclaté en janvier 2023, suite aux vidéos de Stephen « Coffeezilla » Findeisen, un youtubeur américain spécialisé dans la détection des tentatives d’escroquerie. Les différents témoignages qu’il a recueillis parlent de développeurs non payés, de contrats de travail imprécis et de personnes ayant perdu dans les investissements de CryptoZoo 15 000, 40 000 ou même 500 000 dollars. La première réaction de Logan Paul a été, via son podcast Impaulsive, de menacer Coffeezilla de représailles légales et de l’accuser de faire du potin pour obtenir des followers. Quelques jours après cette annonce, il fait marche arrière : Paul s’excuse auprès de Findeisein, parle d’un sabotage interne perpétré par certains de ses collaborateurs qui ont rendu le développement de CryptoZoo problématique et annonce un plan en trois phases pour mener à bien le projet et un remboursement de 1,3 million de dollars.

Les remboursements de la part de Logan Paul

Un an après la querelle entre Paul et Findeisen, le projet CryptoZoo a complètement échoué. Le 4 janvier dernier, Paul a publié sur Twitter un message expliquant le destin malheureux du projet et propose d’acheter les œufs-NFT de CryptoZoo pour un total de 2,3 millions de dollars. « Ce rachat est pour moi un moyen de réparer ceux qui voulaient jouer à CryptoZoo. La pratique n’est pas destinée à indemniser ceux qui ont spéculé sur le marché des cryptomonnaies et ont perdu », peut-on lire dans le long message. La date limite pour demander un remboursement via le portail approprié signalé par le créateur de contenu est le 8 février 2024.

Les autres clauses pour pouvoir faire une demande incluent également celle de renoncer à toute action collective en justice contre Paul ou quiconque lui est associé et CryptoZoo pour diverses raisons, monétaires ou autres. Comme le rapporte Richard Hoeg, avocat spécialisé dans le droit des jeux vidéo et du numérique interrogé par Kotaku, il s’agit d’un accord transactionnel, une pratique très répandue sur le plan juridique. « Contractuellement, la façon dont l’accord fonctionne est qu’une partie accepte de payer de l’argent et l’autre accepte que toutes ses demandes soient éteintes par le paiement et promet de ne pas intenter d’action en justice pour ces demandes éteintes ».