Premier échec de la NASA en 2024 : le module Perigrino n’atteindra pas la Lune

Le module lunaire d’Astrobotic ne se posera pas sur la Lune et reviendra sur Terre le 18 janvier prochain

La NASA a retransmis le décollage du vaisseau avec le module Peregrino le 8 janvier dernier

La première mission de l’année de la NASA, réalisée en collaboration avec l’entreprise privée Astrobotic, ne répondra pas aux attentes initiales. Après son décollage anormal le 8 janvier dernier, plusieurs problèmes se sont produits, ce qui empêchera finalement l’arrivée du module Peregrino sur la Lune. En réalité, le vaisseau est déjà en route vers la Terre et est prévu pour impacter notre planète le 18 janvier prochain.

Une fuite de carburant fatale

La principale raison qui empêche l’arrivée sur la Lune, comme Astrobotic l’a annoncé dans un communiqué récent, est que les défaillances de propulsion et les fuites de carburant qui ont commencé à se produire peu après le lancement du 8 janvier empêchent la mission de se dérouler normalement. Ainsi, dans un mouvement visant à conserver le Peregrino, la décision a été prise de renvoyer le module sur Terre afin qu’il puisse être réparé et renvoyé ultérieurement. Le vaisseau, cependant, se désintégrera en entrant dans l’atmosphère.

Malgré le fait que le vaisseau avait déjà parcouru plus de 375 000 kilomètres et se trouvait à moins de 10 000 kilomètres de la Lune, la NASA et Astrobotic ont choisi de ramener le vaisseau sur Terre, car un échec lors de l’atterrissage ou du décollage aurait entraîné des pertes beaucoup plus importantes, ou la création d’obstacles en orbite lunaire pour les futures missions. Par conséquent, même si la mission a échoué, ils ont minimisé les dommages afin de pouvoir reprendre cette voie plus tard.

Pour l’instant, bien qu’Astrobotic ait donné de nombreux détails sur le problème, il n’a pas été révélé comment se déroulera la procédure après le retour sur Terre du module Peregrino. Cependant, étant donné qu’ils ont encore un atterrissage difficile devant eux (ce sera un impact et non un atterrissage en douceur), il reste encore des incertitudes qui ne pourront être résolues qu’après la récupération du module Peregrino. C’est pourquoi, la NASA et Astrobotic tiendront une conférence le 18 janvier pour fournir plus d’informations.

Il reste de nombreuses missions à venir

Malgré l’incapacité à accomplir la mission, des éléments positifs peuvent être tirés de cette première mission du projet CLPS. En effet, dans ces cas, où l’on peut voir un exemple clair selon lequel on apprend des échecs, l’agence spatiale, Astrobotic et la NASA ont pu constater qu’il était possible d’atteindre l’orbite lunaire et, en résolvant les problèmes d’alimentation et de propulsion, le premier atterrissage commercial sur la Lune pourra être réalisé à l’avenir.

La première mission de la NASA en 2024 ne s’est pas déroulée comme prévu, mais il reste encore beaucoup à faire cette année, car l’agence américaine a jusqu’à 17 projets ou événements clés prévus, sans compter les plans d’autres agences spatiales telles que l’ESA européenne, la CNSA chinoise, la JAXA japonaise ou l’ISRO indienne.

2024 s’annonce comme une année très intéressante en termes de projets astronomiques, même s’il peut toujours y avoir des imprévus qui entraînent l’échec ou le retard d’une mission afin de la préparer correctement. Cependant, bon nombre de ces missions avancent comme prévu, ce qui peut permettre de nombreuses avancées et découvertes pour continuer à apprendre davantage sur le monde qui nous entoure.