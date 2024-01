Copilot Pro : l’IA de Microsoft aura bientôt une version payante

‘Copilot Pro’ étend les fonctionnalités de Copilot

L’IA de Microsoft est l’un des principaux concurrents de Chat GPT

Microsoft lancera une version payante de Copilot, son IA. Celle-ci s’appellera Copilot Pro et intégrera des fonctionnalités exclusives. La multinationale ne l’a pas encore annoncée officiellement, ce qui rend son prix et sa date de sortie incertains, bien que nous connaissions certaines de ses capacités. Cela a été découvert grâce aux investigations menées par Android Authority dans le code des dernières versions de l’application Microsoft Edge Canary.

Quelles améliorations apportera Copilot Pro

L’intelligence artificielle de Microsoft est capable de rédiger du texte, générer des images et même composer de la musique. Elle est l’une des IA les plus développées et utilisées, surtout dans sa facette créative d’images. Bien que son nom actuel soit Copilot, elle est née sous le nom de Bing Chat, avant de changer de nom par la suite.

Actuellement, n’importe qui peut accéder à Copilot et profiter de ses fonctionnalités. Il est probable que cela reste ainsi, car la plupart des versions premium d’applications et d’intelligences artificielles étendent leurs capacités, permettant à ceux qui les paient de les utiliser plus facilement, plus fréquemment et de débloquer des fonctionnalités. Il est prévisible qu’une version gratuite avec des capacités limitées soit maintenue.

Que savons-nous de Copilot Pro ? Selon les informations révélées par Android Authority, le code de l’application Microsoft Edge Canary suggère qu’il accordera la priorité à ses utilisateurs, en améliorant la rapidité de ses réponses, et augmentera la qualité des images, pouvant les générer en « haute qualité ». Actuellement, Copilot limite les réponses à 30 par session de chat et à 300 conversations par jour. Pour en savoir plus, il faudra attendre que Microsoft révèle davantage d’informations, en attendant, nous utiliserons la version actuelle.

Il est possible d’accéder à Copilot via son site web ou via l’application mobile. Ils fonctionnent de manière pratiquement identique, étant un chatbot capable de répondre à vos commandes et d’interagir avec vous. Pour exécuter certaines fonctions, vous devrez vous connecter avec votre compte Microsoft, comme pour la génération d’images dans l’application.

Site web de Copilot

Téléchargez Copilot pour Android

Téléchargez Copilot pour iPhone

En dehors de Copilot, le modèle gratuit de base et la version premium payante sont présents dans la plupart des intelligences artificielles. Nous devons garder à l’esprit que l’utilisation de cette technologie coûte beaucoup d’argent ; les exécuter pour répondre à des questions est coûteux, mais encore plus pour générer des images. C’est l’une des raisons pour lesquelles des versions payantes sont conçues : pour que les créateurs en tirent un bénéfice financier. Dall-E ou Chat GPT disposent de versions payantes, la plus populaire étant particulièrement celle-ci, bien qu’il existe un moyen d’y accéder sans payer de supplément.