Les greffes du futur seront réalisées avec une imprimante 3D directement à l’intérieur de notre corps

Cela pourrait sauver de nombreuses vies, car c’est beaucoup moins invasif que d’autres procédures

Il s’agit d’un pari vraiment innovant pour l’avenir

L’anatomie du corps humain est vraiment complexe. En réalité, bien que nous ayons une connaissance profonde du sujet d’un point de vue scientifique, il y a encore de nombreuses inconnues à ce sujet. Nous avons passé relativement peu d’années à réaliser des greffes et des implants réussis à l’intérieur de notre corps. En réalité, les premières greffes ont été faites avec des cœurs de porcs et maintenant ce type de greffes est de nouveau essayé avec beaucoup de succès. Cependant, il y a une nouvelle voie de recherche qui connaît beaucoup de succès : l’impression d’organes en 3D.

Des greffes et des implants qui peuvent faire l’avenir

Une équipe de scientifiques de l’Université de Duke et de la Harvard Medical School a développé un processus révolutionnaire d’impression 3D basé sur les ultrasons, appelé « impression acoustique volumétrique de pénétration profonde » (DAVP), qui pourrait permettre d’injecter des implants sous forme liquide dans le corps et de les solidifier une fois qu’ils sont parfaitement placés là où ils doivent être. Cela ouvre une fenêtre d’opportunités considérable et nous pouvons le trouver documenté dans la prestigieuse revue Science, où l’équipe scientifique a publié un article vraiment intéressant.

Traditionnellement, l’impression 3D crée des objets en superposant des couches de différents matériaux (à l’origine du plastique ou de la résine) qui durcissent presque instantanément. Jusqu’à présent, il existait une méthode connue sous le nom d’« impression volumétrique », qui utilise la lumière pour solidifier un type de résine photosensible, en permettant de la maintenir à l’état liquide jusqu’à ce qu’elle ait besoin de se solidifier. Cependant, cette technique ne pouvait pas être utilisée à l’intérieur du corps humain. Cela est dû au fait qu’ils avaient besoin que la lumière frappe directement la surface de cette impression. Mais cela vient de changer avec ce que l’on appelle la technique DAVP.

La façon de contourner cette limitation a été réalisée en utilisant une sorte d’encre compatible avec l’être humain et qui est « sonifiée », ce qu’ils ont baptisé sono-ink, qui est chauffée et solidifiée pour absorber ces impulsions ultrasonores. Cette encre serait facile à injecter dans la partie du corps humain où elle est nécessaire, puis elle serait exposée à des ultrasons qui la feraient durcir progressivement pour qu’elle prenne enfin la forme souhaitée. Face à cela, se poserait un problème : et s’il y a trop d’encre ? l’article assure qu’elle pourrait être facilement éliminée.

Cette nouvelle technique a été conçue pour être durable et en même temps biodégradable, et pour imiter différents types de tissus biologiques, comme l’os, de sorte qu’elle se décomposerait naturellement au moment de notre passage. Pour l’instant, il n’y a eu des tests qu’en laboratoire avec des cœurs de chèvre et des pattes de poulet, et en principe, cela a réussi à être appliqué avec beaucoup de succès.

En résumé, nous avons les aspects suivants :

Il s’agit d’un système d’impression acoustique volumétrique de pénétration profonde, qui dépasse les limites des techniques d’impression 3D traditionnelles pour les applications à l’intérieur du corps humain, qui étaient jusqu’à présent très limitées.

Il utilise une encre biocompatible qui se réchauffe et se solidifie en absorbant des impulsions d’ultrasons.

L’encre peut être injectée dans le corps et se solidifier dans la forme de l’implant souhaité grâce à l’exposition à des ondes ultrasonores.

Elle est durable et biodégradable, car elle cherche à imiter différents types de tissus biologiques.

Les tests en laboratoire ont été très concluants jusqu’à présent.

Il est beaucoup moins invasif qu’une procédure habituelle, ce qui pourrait sauver de nombreuses vies.

Le chemin qui s’ouvre avec ces questions est vraiment intéressant. À l’avenir, si cela parvient à être utilisé sur les personnes, nous aurions une série d’aspects brillants qui pourraient modifier à jamais notre façon de connaître la santé et les implants à l’intérieur de notre corps.