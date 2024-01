L’Arabie saoudite crée un gratte-ciel à l’envers : une forteresse accessible uniquement par voie sous-marine

Il s’agit d’une forteresse totalement inaccessible sauf par voie sous-marine.

Encore une fois, c’est un projet ambitieux qui n’est pour l’instant qu’un concept.

On dirait que nous parlons d’un film de science-fiction, mais en réalité non, nous parlons d’un nouveau projet de NEOM, l’entreprise créée par le prince héritier d’Arabie saoudite pour construire des constructions pharaoniques dans les déserts du pays saoudien. Aujourd’hui, il s’agit d’un bâtiment qui se distingue par sa construction comme s’il s’agissait d’un gratte-ciel à l’envers. En effet, il sera construit au cœur d’une montagne d’une manière vraiment surprenante.

Cependant, comme tout ce que NEOM annonce, il s’agit pour l’instant d’un concept et nous ne pouvons pas garantir sa réalisation. Cette entreprise a l’habitude de présenter des concepts avant-gardistes et futuristes, mais il est difficile de dire s’ils seront finalement concrétisés ou s’ils montrent simplement l’intérêt de faire quelque chose sur une période beaucoup plus longue.

Une construction de science-fiction

NEOM a annoncé Aquellum, un concept de ville de luxe construite à l’intérieur d’une montagne de 450 mètres d’altitude. Ainsi, elle vise à être une ville futuriste et harmonieuse qui tente d’intégrer la nature dans la ville. Pour accéder à la ville, il est nécessaire de traverser la mer en bateau, en entrant par une grotte sous-marine qui révélera lentement la ville telle qu’elle a été conçue par ses créateurs.

Une fois à l’intérieur, les visiteurs de la ville pourront profiter d’une ville-immeuble de 100 mètres de hauteur où il y aura absolument tout. Des hôtels, des appartements, des centres de luxe et commerciaux, et des zones de divertissement pour que les personnes puissent profiter de leurs vacances en toute tranquillité.

Le centre de tout cela sera une place principale qui reliera les autres espaces et servira de point de rencontre pour des expositions artistiques et toutes sortes de détails qui attireront l’attention des touristes. De plus, tout sera relié par un système de transport rapide et interne qui servira de sorte d’ascenseur pour nous amener aux différents étages de l’immeuble-ville.

L’idée semble vraiment bonne, mais elle semble aussi un peu claustrophobe. Après tout, nous parlons d’un bâtiment qui est complètement incrusté dans une montagne.

Les autres projets urbains d’Arabie saoudite

Il ne s’agit pas du seul pari de NEOM. L’entreprise de construction du prince Bin Salman mise sur des dizaines d’autres projets tout aussi ambitieux et impossibles. Le plus célèbre est The Line, une ville qui veut littéralement être une ligne droite au milieu du désert et qui cherche à souligner tous les aspects des villes futuristes. Ses travaux ont déjà commencé, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour qu’il devienne réalité.

Et cela ne s’arrête pas là, car il y a aussi Utamo, une forteresse destinée à la culture et une forteresse imprenable conçue pour que les milliardaires puissent profiter tranquillement de leurs vacances.

En général, il s’agit toujours de projets qui semblent très ambitieux sur papier et dont la réalisation semble impossible dans la réalité. Seul le temps dira s’ils se concrétiseront ou non.