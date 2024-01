Le nouveau routeur WiFi Mesh de ZTE est parfait pour les gamers et coûte moins de 80 euros

Le ZTE E3330 promet des vitesses allant jusqu’à 5400Mbps et une technologie avancée axée à la fois sur les joueurs et les professionnels nécessitant une connexion sans interruption

Le ZTE E3330 est un nouveau routeur avec une conception et une certification gaming intégrant des fonctionnalités haut de gamme pour la stabilité du réseau domestique

Une étape supplémentaire a été franchie dans l’amélioration de la connectivité à domicile avec la présentation du routeur WiFi Mesh E3330 de ZTE. Cet appareil est conçu pour offrir stabilité et puissance à un prix abordable. Il est destiné aux besoins du travail à distance ainsi qu’au divertissement en ligne. Son objectif est de maintenir la connectivité en permanence, quelle que soit l’activité des utilisateurs.

Performances et caractéristiques techniques

Le ZTE E3330 est un routeur qui promet des vitesses élevées et une fiabilité, en proposant une connexion allant jusqu’à 5400Mbps 11ax Wi-Fi et la technologie MIMO 4×4 160 MHz 5 GHz. Ces spécifications techniques sont idéales pour une utilisation intensive du réseau, permettant de faire face à des activités nécessitant une large bande passante, telles que les appels vidéo, les transferts de gros fichiers ou le streaming vidéo sur des plateformes telles que Netflix ou HBO Max.

La possibilité d’établir un réseau Wi-Fi Mesh est une autre caractéristique de l’E3330, permettant l’interconnexion avec d’autres dispositifs Easymesh de ZTE et assurant la meilleure connectivité possible à n’importe quel point de la maison.

L’appareil dispose d’un processeur à 12 cœurs doubles, et prend en charge les bandes doubles de 2,4 GHz et 5 GHz, renforçant ainsi sa capacité à fournir une connexion haut débit et stable. Des technologies telles que le Wi-Fi 6, le MU-MIMO, l’OFDMA, le Beamforming et le Band Steering complètent ses fonctionnalités, dans le but de couvrir efficacement des zones allant jusqu’à 234 mètres carrés par unité Mesh.

Le design de l’appareil peut ne pas convenir à tous les foyers, étant donné qu’il s’agit d’un routeur avec six antennes qui se démarquera partout où il sera placé. ZTE devra peut-être travailler là-dessus pour la prochaine génération, même s’il s’agit de l’esthétique des routeurs gaming.

En ce qui concerne l’installation, ZTE assure que l’ensemble du processus peut être réalisé rapidement et facilement. En réalité, il suffit d’avoir l’application ZLife Lite installée sur un appareil mobile et de procéder à l’installation depuis celle-ci.

Prix et disponibilité

Le ZTE E3330 se distingue par son prix de 76,45 euros, ce qui en réalité une étiquette compétitive et qui rendra la tâche difficile aux autres propositions des autres fabricants. Il est déjà disponible en France et peut être acheté via des stores en ligne tels qu’Amazon et PC Componentes.

Il est clair que ce que cherche ZTE, c’est offrir plus pour moins cher, étant donné que le domaine des routeurs gaming est quelque chose à explorer pour la société lorsqu’il s’agit de dispositifs économiques. Il ne reste plus qu’à attendre pour vérifier son fonctionnement de première main.