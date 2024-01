Probablement tu détestes les pailles en carton : de plus, elles sont un danger pour l’environnement

Les pailles en carton et les produits chimiques permanents

Elles pourraient poser problème à long terme

La situation de notre planète nous pousse à utiliser des roches pour freiner le changement climatique et à nous passer de produits qui nous ont accompagnés toute notre vie et qui peuvent en plus être assez dangereux pour notre santé selon des études récentes. À cela s’ajoute un grand changement de mentalité et une puissante recherche sur de nouveaux produits, comme les énergies renouvelables. Le plastique a été l’un des grands perdants de ces mesures, il a perdu du terrain au profit d’autres matériaux tels que le carton ou le papier.

Malheureusement, une équipe de chercheurs a publié un article dans Food Additives & Contaminants, l’une des revues scientifiques les plus influentes dans l’étude de l’alimentation et de ses effets sur notre santé.

Les pailles en carton pourraient ne pas être recommandables

L’étude mentionnée précédemment a découvert quelque chose de vraiment remarquable : les pailles en papier, en carton et même en bambou contiennent des substances chimiques connues sous le nom de PFAS (perfluoroalkyl substances) qui sont des produits chimiques persistants en raison de leur capacité à se décomposer sur de très longues périodes.

Ils mettent des siècles à se décomposer et ne sont pas biodégradables, ce qui pose un véritable problème en termes de sécurité pour l’environnement. Jusqu’à présent, ils étaient utilisés précisément comme une alternative au plastique peu dégradable et polluant, mais il semble que le papier et le carton ne soient pas la solution attendue.

De plus, ils peuvent aussi avoir des effets très négatifs sur le corps en perturbant certaines fonctions essentielles de notre organisme, ce qui pourrait également constituer un problème de santé grave si nous en abusions.

Pour conclure, voici un bref résumé des points les plus complexes :

Un groupe de chercheurs a découvert que les pailles en papier contiennent des substances chimiques PFAS (perfluoroalkyl substances), connues sous le nom de « produits chimiques persistants ».

Ces substances peuvent prendre des siècles pour se décomposer dans l’environnement et ne sont pas entièrement biodégradables.

L’étude a trouvé des PFAS dans presque toutes les pailles en papier, plastique, bambou et verre analysées, sauf dans celles en acier inoxydable.

Il est préoccupant de constater que les PFAS peuvent s’accumuler dans notre corps et altérer son fonctionnement.

Les pailles en acier inoxydable seraient une alternative à ce type de pailles, mais la meilleure recommandation est de ne pas les utiliser du tout.

Il arrive souvent que les mesures prises pour éviter les produits polluants et nuisibles pour la santé soient également un problème pour nous et pour l’environnement. C’est l’un des cas les plus flagrants, mais dans de nombreux cas, le principal problème réside dans le manque de recherche jusqu’à ce que les véritables effets soient connus. Certaines choses, qui semblent initialement inoffensives, se révèlent finalement dangereuses lorsque leur utilisation devient massive et que les véritables effets sont découverts.

À cet égard, il semble que, pour le moment, l’avenir réside dans le fait de porter des pailles en acier inoxydable lorsque nous mangeons ou buvons quelque chose dans des lieux où c’est strictement nécessaire. Ou peut-être que l’utilisation des pailles sera finalement éliminée au profit d’autres techniques qui se développeront à l’avenir.