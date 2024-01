La science essaie de créer du bois transparent: bien que cela puisse sembler impossible, il y a une grande raison derrière

La création de ce type de bois pourrait nous permettre une avancée fondamentale en termes de dureté et de durabilité

Il s’agit d’un domaine vraiment inexploré mais très attrayant.

Pendant des milliers d’années, l’argile et le bois ont été les principaux matériaux avec lesquels nous avons construit nos maisons. Le bois nous a permis de fabriquer des armes pour nous défendre, de naviguer sur les mers, de faire de la musique ou de nous protéger des intempéries. Cependant, le progrès technologique a éclipsé son importance et l’a remplacé dans de nombreux domaines. Cependant, ses applications dans le monde technologique sont encore largement étudiées et il pourrait même être possible de fabriquer des smartphones en bois, car ses composants ne sont pas particulièrement respectueux de l’environnement.

Maintenant, une équipe d’experts provenant de différentes universités à travers le monde pourrait travailler pour rendre le bois transparent plus abordable et moins polluant, afin de faire une percée dans le monde de la technologie et de la construction.

Bois transparent, un avenir ambitieux

Le magazine de vulgarisation scientifique Knowable Magazine a publié un article vraiment intéressant qui met en évidence les applications pratiques que pourrait avoir le bois transparent dans nos vies. Ainsi, pendant des années, cela a été une pratique menée pour des raisons botaniques, mais cela pourrait maintenant devenir une révolution des surfaces telle que nous les connaissions jusqu’à présent.

Il y a plus de trente ans, un botaniste voulait en savoir plus sur les arbres en regardant au-delà du bois. Pour ce faire, il a enlevé la pigmentation des cellules, donnant ainsi naissance au premier bois transparent de l’histoire. Maintenant, une équipe de l’Institut royal de technologie de Suède a montré un vif intérêt pour les applications possibles de cette technologie, tandis qu’un groupe aux États-Unis travaille également sur quelque chose de similaire.

Ainsi, tous ces groupes ont un objectif commun : l’ambition de faire en sorte que le bois puisse avoir de nombreuses applications intéressantes et durables. Imaginez une fenêtre en bois transparent capable de changer de couleur. Ce serait l’un des objectifs ambitieux de l’équipe de développement.

Le bois a des canaux verticaux qui fournissent les nutriments nécessaires à l’arbre, ainsi qu’une substance collante entre les cellules appelée lignine, qui donne sa couleur au bois. Ainsi, la première étape consiste précisément à éliminer cela, mais il reste encore du chemin à parcourir, car la couleur résultante est un blanc laiteux.

L’objectif final de tout cela est de remplacer le verre, qui est assez polluant, par d’autres matériaux tels que le bois. Cependant, le processus de rendre le bois transparent est encore assez polluant, ce qui signifie qu’il reste encore beaucoup à faire pour y parvenir.

En résumé :

Nous sommes face à un projet qui a émergé en même temps dans plusieurs régions du monde.

L’idée est de remplacer certains éléments de construction de notre maison qui sont très polluants.

Le substitut idéal serait le bois transparent.

Cependant, pour l’instant, son processus est également polluant.

Cela pourrait également apporter d’autres avantages, tels que la dureté.

Le bois est un matériau extrêmement intéressant pour la construction de nos maisons. Avec le béton, il constitue la base de la construction moderne, il n’est donc pas surprenant que nous fassions encore des investissements importants pour le ramener à sa place d’autrefois.