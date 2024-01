Un nouvelle invention pourrait mettre fin à la pénurie d’eau pour toujours: elle peut créer de l’eau à partir de l’air

Avec jusqu’à 30 litres par jour, il pourrait avoir la solution aux sécheresses

Cet instrument compact pourrait générer une quantité assez importante d’eau

La France est un pays qui souffre généralement de nombreuses sécheresses. Et il semble que dans certaines régions de notre pays, il refuse de pleuvoir. Cela, associé à un processus de désertification et à la perte des formations forestières, fait que le pays se transforme peu à peu en un endroit assez aride. Maintenant, alors que le monde recherche des options intéressantes telles que les moteurs à eau ou la recherche d’hydrogène vert pour répondre à nos besoins dans le domaine automobile, nous découvrons que notre pays a d’abord besoin d’eau pour répondre à ses besoins primaires, de sorte qu’il existe un appareil qui pourrait mettre fin à ce type de pénurie.

La fin de la pénurie d’eau

Une entreprise tunisienne a lancé Kumulus Water, une machine capable de produire de l’eau à partir de l’atmosphère (AWG pour Air Water Generator en anglais). Ainsi, nous avons affaire à une machine totalement indépendante et de très petites dimensions (un mètre cube) qui permet d’obtenir de l’eau de façon très simple à partir de l’atmosphère de notre planète.

De plus, il est possible d’y adjoindre des panneaux d’énergie solaire afin qu’il soit totalement autonome et que sa méthode de création d’eau soit basée sur des énergies totalement renouvelables. Quelque chose qui mérite d’être admiré et qui permet un bond qualitatif remarquable par rapport aux autres AWG qui engendrent une dépense importante.

En fonction de l’humidité de l’environnement, ce type de machines peut produire entre 20 et 30 litres d’eau en une seule journée. Un chiffre qui pourrait faire de cet instrument une alternative pour tous ceux qui veulent se passer des bouteilles d’eau.

Ses points les plus intéressants sont les suivants :

Un groupe de chercheurs a inventé un appareil pour générer de l’eau à partir de l’atmosphère.

Il peut produire entre 20 et 30 litres d’eau par jour.

C’est un petit robot, d’une taille de 1 mètre cube, qui fonctionne de manière autonome grâce aux panneaux d’énergie solaire qui lui sont attachés.

Il s’agit d’un phénomène très intéressant, car il peut être contrôlé via un téléphone portable.

L’initiative ne vient pas de Tunisie comme quelque chose de banal. Au contraire, le Nord de l’Afrique est confronté à un puissant effet de la désertification, ce qui a fait que ce qui étaient autrefois des terres fertiles et cultivables sont devenues une extension supplémentaire du désert du Sahara.

En France, ce processus est également en cours, et il est possible que d’ici la fin du siècle, notre pays devienne un véritable désert. C’est pourquoi ce produit est vraiment utile et répond à toutes les exigences fixées par les organismes internationaux pour sa commercialisation.