Les bactéries pourraient être le sang d’un nouveau béton autoréparateur : révolutionner les constructions

Le ciment autoréparant est l’une des grandes ambitions de la science

Cela pourrait changer la manière dont les bâtiments sont construits et entretenus

De temps en temps, un nouveau ciment apparaît et change les règles du jeu, car le monde de la construction connaît une véritable révolution grâce à l’apparition de techniques de construction d’une immense valeur qui pourraient rendre nos maisons plus durables. Ainsi, tandis que certains experts le mélangent avec du café, une autre équipe a découvert un moyen de le rendre autoréparable de manière très intéressante pour prolonger sa durée de vie.

Organismes vivants et ciment

Des chercheurs experts de l’Université de Drexel ont récemment publié un article dans la prestigieuse revue Construction and Building Materials, dans lequel ils ont longuement discuté d’une série d’expériences qu’ils ont menées avec des organismes vivants pour prolonger la durée de vie des éléments de construction que nous voyons et utilisons au quotidien. En réalité, il y a de plus en plus de paris fermes pour essayer de créer un ciment qui soit réellement durable et qui permette certaines fonctions qui étaient jusqu’à présent impossibles.

Ainsi, ils ont développé un nouveau polymère connu sous le nom de BioFiber, créé par une infusion de bactéries dans de l’hydrogel d’un demi-millimètre d’épaisseur. Il est ensuite disposé dans un motif de grille sur plusieurs couches, puis versé sur le ciment.

Cela découle de quelque chose de très évident. On a toujours ajouté une série d’ingrédients aux recettes originales de l’adobe ou du ciment pour améliorer leurs avantages. Par exemple, pour augmenter la résistance de l’argile, on utilisait des fibres de paille.

Ainsi, les chercheurs font réellement quelque chose qui se fait depuis des millénaires et y ajoutent les toutes dernières connaissances technologiques. Ainsi, ils ont découvert que le ciment est capable de générer une substance similaire à une roche, de sorte que le ciment se répare pendant que les bactéries se nourrissent à une échelle nanométrique.

La bactérie en question est Lysinibacillus sphaericus et son utilité est assez évidente, car en comblant les fissures, elle peut les durcir comme si elles étaient une croûte sur une blessure, augmentant ainsi considérablement leur durée de vie dans la vie quotidienne.

Problèmes à résoudre

Comme il se doit, ce ciment a encore plusieurs problèmes à résoudre. Le plus notable d’entre eux est qu’il est nécessaire de mieux connaître les délais de réparation du matériau. Cependant, c’est une véritable opportunité intéressante si l’on considère que jusqu’à présent, les méthodes de réparation du ciment et du ciment passent par des sessions coûteuses de maintenance.

En résumé, nous pouvons en conclure que :