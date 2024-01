Le premier robot excavateur 100% autonome a été capable de construire un mur en pierre sans aide humaine.

Un robot autonome mis en œuvre dans une excavatrice est capable de construire des murs à un rythme fulgurant

Cette excavatrice, la HEAP, a été modifiée par l’Institut de robotique ETH Zurich

Les travaux les plus lourds ont été réalisés de plus en plus souvent par des machines. En réalité, ces machines de plus en plus capables peuvent même travailler de manière totalement autonome. C’est le cas de ce robot excavateur qui, sans autre aide humaine que sa simple création et programmation, a été capable de construire un mur en pierre par lui-même.

Un robot très appliqué

La machine responsable de cette réalisation est une modification réalisée par l’Institut ETH Zurich, qui travaille dans le domaine de la robotique. Cette recherche a apporté plusieurs modifications à une excavatrice de 12 tonnes, baptisée HEAP (Hydraulic Excavator for an Autonomous Purpose, ou excavatrice hydraulique à des fins autonomes en français) afin qu’elle puisse effectuer automatiquement des travaux sans qu’un humain ne la pilote. Ainsi, le robot excavateur a réussi à construire un mur en pierre de 6 mètres de hauteur sur 24 mètres de longueur.

Cela a été possible grâce aux scanners installés sur le robot, capables de cartographier son environnement en 3D afin que l’intelligence artificielle de cette machine puisse construire le mur. Ensuite, grâce à son logiciel, elle est capable d’effectuer des calculs complexes pour que le mur en pierre puisse être construit de manière sûre et stable. Finalement, en une seule journée, cette machine a pu relever le défi.

L’automatisation avec des robots autonomes

Les robots autonomes sont de plus en plus présents dans différents environnements. Par exemple, Amazon fait de plus en plus confiance à ses drones autonomes pour effectuer des livraisons, capables de livrer des commandes à leur destination sans qu’aucun humain n’intervienne dans le processus. De même, les chaînes de montage misent également fortement sur ce modèle, où ces machines sont de plus en plus indispensables.

En réalité, l’une des entreprises qui mise également fortement sur cela est Tesla, la société d’Elon Musk, où les robots autonomes font partie des chaînes de montage de nombreux de leurs véhicules. Cependant, cela peut également impliquer certains risques, car il y a également des accidents enregistrés dus à l' »attaque » de ces machines contre les personnes qui travaillent autour d’elles, il est donc nécessaire de prendre certaines précautions, car il n’existe pas de technologie totalement sûre.