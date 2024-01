Batteries nucléaires: la technologie qui peut te faire t’éviter la recharge de ton portable pour toujours

La durée de vie de la batterie du téléphone pourrait atteindre 50 ans

Les batteries de téléphones portables du futur pourraient être nucléaires | Image : DALL-E

La santé de nos batteries de téléphone est toujours une préoccupation. Il n’est pas rare d’entendre des gens se plaindre que leurs batteries ne durent que quelques jours les premiers mois et qu’ils doivent maintenant les charger deux ou trois fois par jour. Ainsi, nous sommes devenus de véritables fanatiques des milliampères-heures (mAh) des batteries, et ce n’est pas pour rien, car ils nous garantissent une durée de batterie acceptable. Cependant, cela pourrait bientôt prendre fin, car une batterie nucléaire a été inventée qui pourrait permettre à notre téléphone de se charger indéfiniment.

Un choix sûr pour des batteries vraiment durables

Une entreprise chinoise, basée à Beijing et connue sous le nom de BetaVolt Technology, a annoncé ces derniers jours le développement réussi d’une batterie nucléaire miniature. Cela marque une étape importante dans la technologie, car jusqu’à présent, il n’avait pas été possible de réduire à une échelle plus petite une batterie ayant de telles caractéristiques.

Cependant, sa production a été extrêmement complexe et il a fallu mettre en œuvre des techniques vraiment avancées. Ainsi, une technologie de désintégration des isotopes de nickel-63 a été utilisée avec un module de semi-conducteur en diamant. Cependant, le résultat a été très positif car, outre la miniaturisation et la modularisation de la batterie, il a également été possible d’obtenir un coût de développement assez bas, même si les matériaux utilisés ne sont pas particulièrement courants.

Ainsi, la création de cette batterie nucléaire est capable d’offrir une autonomie de 50 ans sans avoir besoin de recharger le téléphone portable ou de lui apporter une quelconque maintenance. Cela en réalité l’une des alternatives les plus solides en termes de recherche de ce type de batteries qui n’avaient pas encore été couronnées de succès.

C’est pourquoi sa production de masse est déjà envisagée, car elle pourrait présenter plusieurs avantages par rapport aux batteries actuelles à base d’ion-lithium. Elle pourrait ainsi s’appliquer à pratiquement tous les domaines de connaissance, y compris les batteries de nos téléphones. Il est vrai qu’avoir une batterie dans son téléphone portable qui nous évite de le charger jamais est un réel avantage de ces technologies, car nous n’aurions pratiquement plus besoin de chargeurs. De plus, avec le modèle de production actuel, il est clair que nous n’utiliserions pas le même téléphone pendant suffisamment longtemps pour le voir se décharger complètement.

En résumé :