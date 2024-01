Ce cadavre datant de 2000 ans cachait un terrible secret : elle a été momifiée avec ses enfants à l’intérieur

C’est un cas qui n’avait jusqu’à présent été documenté dans aucune autre circonstance.

L’Égypte cache encore de nombreux secrets que nous ne connaissons pas | Image : DALL-E

L’ancienne Égypte, qu’il s’agisse d’un royaume indépendant pendant des milliers d’années ou ensuite incorporé à l’Empire romain, laisse toujours un héritage de connaissances scientifiques et médicales assez élevé. Cela n’est pas surprenant, car pour les normes de l’époque, la région disposait de connaissances médicales et anatomiques assez avancées. Cela a permis aux femmes de vivre avec des tumeurs dentaires dans la hanche, et les connaissances ne se limitaient pas à l’être humain, car en matière de construction, elles ont également démontré un niveau très avancé, que ce soit dans leurs temples, leurs enceintes funéraires ou même dans la fabrication des sphinx.

Cette fois-ci, un cas vraiment curieux, bien que terrible à première vue, a été documenté concernant une femme décédée lors de l’accouchement dans des conditions très difficiles : elle donnait naissance à des jumeaux. Le problème est qu’il n’était pas connu jusqu’à présent qu’il y avait deux bébés au lieu d’un seul.

Une momification peu commune

Un article récemment publié dans la revue Osteoarchaeology par Francine Margolis, de l’Université George Washington, et le médecin David R. Hunt sur une adolescente égyptienne découverte en 1908 nous a légué une information vraiment surprenante. La jeune fille, âgée de 14 à 17 ans, est décédée en accouchant de jumeaux il y a plus de 2000 ans, à la fin de la dynastie ou peut-être au début de la domination romaine.

Les chercheurs ont utilisé des scans du corps pour analyser les restes et ont trouvé un fœtus enveloppé entre les jambes de la momie. La mort est survenue en raison de complications pendant l’accouchement, car le premier bébé était en siège et a subi ce qu’on appelle une décapitation traumatiqie fatale, un phénomène qui peut se produire lorsque le bébé sort les pieds en premier.

Cependant, il y avait un deuxième fœtus à l’intérieur de la femme. Plus précisément, il était à l’intérieur de sa cavité thoracique, ce qui semble assez mystérieux mais indique que le fœtus s’est déplacé pendant la momification, car le diaphragme et d’autres tissus pourraient s’être dissous en raison de la pratique de la momification, faisant ainsi que le fœtus se déplace directement vers la poitrine de la femme. Quelque chose qui n’avait pas encore été documenté en Égypte et qui est remarquable en raison de la complexité de la question.

Dans les premières études, le deuxième bébé n’avait pas été trouvé précisément parce qu’il s’était logé dans un endroit vraiment particulier.

En résumé :

Un groupe de chercheurs a examiné une momie trouvée en 1908 et a découvert qu’elle attendait des jumeaux et a été momifiée avec eux.

Le premier bébé a pu mourir d’une décapitation traumatique fatale.

Le deuxième n’a pas réussi à sortir de l’utérus et ensuite, lorsque le reste du corps se désintégrait, il s’est finalement logé dans la poitrine de l’adolescente décédée.

Les naissances de jumeaux ont toujours été compliquées à d’autres périodes où la science médicale n’était pas aussi avancée. De plus, dans différentes cultures, dont l’Égypte, il y avait un certain mysticisme ou superstition autour de ce type d’accouchements peu communs.

L’âge de la jeune fille n’est pas non plus étrange. Bien qu’elle soit une adolescente, il n’était pas rare à cette époque que les femmes conçoivent leurs premiers enfants à un si jeune âge. En réalité, si les femmes survivaient aux dures conditions des accouchements répétés, il n’était pas rare qu’elles conçoivent des enfants jusqu’à un âge avancé, les premières naissances se produisant au début de leur cycle menstruel et les dernières étapes se produisant à un âge avancé. La mortalité lors de l’accouchement, aussi bien pour la mère que pour les bébés, était incroyablement élevée, et après ce processus, la mortalité infantile et la mortalité post-partum étaient extrêmement élevées.