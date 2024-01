Ces jumelles avec intelligence artificielle peuvent identifier plus de 9000 espèces d’oiseaux différentes

Le AX Visio est la jumelle intelligente présentée par Swarovski au CES 2024

Cette paire de jumelles promet de révolutionner l’observation des animaux

L’un des appareils technologiques les plus prometteurs annoncés au CES 2024 est le AX Visio. Il s’agit d’une paire de jumelles présentée par Swarovski Optic, la branche optique de la célèbre marque de produits de luxe. Ce modèle n’est pas une paire de jumelles ordinaire car il peut identifier plus de 9 000 espèces animales et d’oiseaux, intègre un appareil photo de 13 MP et 1080p et permet de partager les découvertes de la faune.

Identifier les espèces et autres fonctionnalités de l’AX Visio

Son fonctionnement est très simple : il suffit de mettre un animal au point et d’appuyer sur un bouton. Les jumelles identifieront l’espèce à laquelle appartient le sujet en 5 secondes. Swarovski l’a présenté comme la première paire de jumelles intelligente et l’avenir de l’observation de la nature, mais comment est-elle capable d’identifier les espèces ?

La société indique qu’elle a introduit une nouvelle unité de traitement neuronal, abrégée en NPU (Neural Processing Unit). Cela lui permet de reconnaître les créatures observées par leurs propriétaires grâce à son intelligence artificielle. Elle dispose d’une base de données composée des enregistrements Merlin Bird ID, du Laboratoire d’Ornithologie de Cornell, pour reconnaître les espèces d’oiseaux. Ainsi, en mettant un individu au point, son image sera comparée aux données.

Un autre aspect qui fait de l’AX Visio une paire de jumelles spéciale est sa fonction » les découvertes ». Elle permet de marquer les endroits où vous avez repéré des animaux, ce qui est particulièrement utile si vous identifiez une espèce dans une zone où elle n’a pas encore été observée. Elle intègre également un GPS qui indique à l’utilisateur les espèces à proximité. Enfin, nous ne pouvons pas oublier de mentionner l’appareil photo de 13 MP et 1080p pour prendre des photos qui peuvent être transférées vers l’application Swarovski Optik Outdoor, car ce n’est pas la première fois que Swarovski intègre une caméra.

En dehors de cela, elle dispose de verres de 32 mm avec un grossissement de 10x. Son champ de vision varie de 112 à 1 000 mètres. Elle offre une transmission de lumière de 88%. En ce qui concerne l’autonomie, sa batterie de 3 000 mAh peut atteindre 15 heures de fonctionnement normal contre 2 heures en fonctionnement maximal.

Elle est vendue au prix de 4 600 euros, ce qui en réalité un produit de luxe. Elle n’est pas encore disponible, mais devrait l’être en février prochain. Via le lien situé ci-dessous ce paragraphe, vous pouvez accéder au site du produit sur le site web de Swarovski afin de vous inscrire pour être informé de sa disponibilité.

Comme nous l’avons constaté, la société autrichienne ne se limite pas à la création de bijoux, elle couvre une large gamme de produits de luxe. Elle va de l’AX Visio à l’iPhone 15 le plus cher du monde.