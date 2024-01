Les dispositifs avec IA nous enchantent... Il y a juste un petit problème : ils ont besoin de toutes vos données pour fonctionner

C’est l’année de l’IA et il est sûr que de nombreux appareils voudront remplacer nos téléphones portables, mais la seule certitude est que pour le moment, tous ces appareils soulèvent encore de nombreuses questions.

Voici le Rabbit r1, le dernier des ‘gadgets’ qui prétend remplacer votre smartphone.

2024 est l’année de l’IA et personne ne le cache plus. En réalité, si Samsung prévoyait de surprendre l’industrie lors de l’événement Unpacked avec beaucoup d’IA pour ses Galaxy S24, le CES 2024 de Las Vegas vient de nous montrer que l’intelligence artificielle sera au centre de tous les mouvements à venir.

C’est peut-être pourquoi nous ne sommes pas surpris par l’apparition de nouveaux gadgets axés sur l’IA et promettant un nouveau paradigme, à savoir remplacer nos téléphones portables, rien de moins, bien que leur fonctionnement n’ait été montré que dans des démonstrations et que leur utilité soulève encore de nombreuses questions, tant du point de vue de l’interaction que de celui de la vie privée.

Nous parlons du AI Pin de Humane et du récent Rabbit r1, deux approches différentes d’un avenir similaire qui, malheureusement, nécessitent la connaissance de toutes nos données pour fonctionner raisonnablement bien.

Sommes-nous prêts à cela ? Voulons-nous un appareil aussi intrusif dans nos vies ? Analysons cela…

Un appareil qui apprend de vous aura également besoin de tout connaître de vous

Il ne fait aucun doute qu’ils suscitent un certain intérêt, surtout parmi les geeks, et les plus de 10 000 unités du Rabbit r1 réservées en une seule journée témoignent de l’envie de l’industrie de tester des nouveautés aussi révolutionnaires, aussi disruptives.

Quoi qu’il en soit, je ne sais pas si nous sommes suffisamment préparés au fonctionnement d’un tel appareil, car comme vous le voyez, ils réduisent au minimum les écrans et les systèmes d’interaction, en tout reposant entièrement sur l’IA, sur comment l’appareil apprend de nous, de ce que nous faisons et ce dont nous avons besoin à chaque instant, pour l’anticiper et nous le servir sur un plateau.

Cela semble bien, oui, mais qu’en est-il de la vie privée ? Où est-elle ? Si l’appareil a besoin de tout savoir pour anticiper nos mouvements, cela impliquera que nous devrons lui partager toutes nos données, et je ne suis pas sûr de vouloir donner accès à mon réseau social, à mes applications de communication, à mes comptes bancaires et en général à toutes les informations que nous utilisons quotidiennement sur notre téléphone.

Beaucoup de voix autorisées que j’ai vues sur les réseaux sociaux doutent de ces appareils, surtout parce qu’ils doivent compter entièrement sur les données et les informations qu’ils collectent pour apprendre de nous-mêmes.

Prenons par exemple Rabbit qui nous dit que son r1 pourrait être capable de réserver nos vacances pour nous, ou de nous acheter une pizza, mais parfois nous voulons une pizza barbecue et d’autres fois nous voulons une autre saveur. L’appareil nous le demandera-t-il, ou fera-t-il ce qu’il juge le plus approprié en fonction de son entraînement? Devrons-nous partir en vacances où le Rabbit le souhaite?

Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. L’avenir nous tente, toute nouveauté nous attire, mais je ne pense pas que la société soit encore prête pour un changement aussi radical, et ces appareils ne sont pas non plus aussi intéressants pour la vie quotidienne qu’ils le semblent dans leurs démonstrations. En tout cas, je ne partagerais pas toutes mes informations et mes mouvements avec un gadget qui, par extension, les partagerait avec une entreprise.

Et vous, seriez-vous prêts à accepter ce péage ? Donneriez-vous accès à toute votre vie à un gadget de ce genre pour qu’il facilite les tâches les plus fastidieuses ?