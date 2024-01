Voici la partie la plus « terrifiante » de l’intelligence artificielle selon le plus grand expert en IA : le PDG d’OpenAI

Sam Altman est l’un des principaux gourous de cette technologie

Sam Altman s’inquiète de l’avancement de l’IA

Ce n’est pas une surprise pour personne que chaque fois que la question de l’IA est mentionnée, on parle aussi de l’impact sur les professions qui vont disparaître. Ce n’est pas étonnant, car ces emplois sont déjà perdus dans de nombreux secteurs. Maintenant, Sam Altman, le PDG d’OpenAI et qui a déjà exprimé ses préoccupations concernant le marché du travail dans le passé, a de nouveau fait quelques déclarations à ce sujet.

L’éclair terrifiant après la révolution de l’IA

Sam Altman, le PDG d’OpenAI, a fait des déclarations assez frappantes sur ses préoccupations concernant l’avenir de l’IA. C’était lors d’une interview sur le podcast de Bill Gates, Unconfuse Me, où il a exprimé ses inquiétudes sur la façon dont les êtres humains peuvent s’adapter aux changements à venir en ce qui concerne l’IA.

Ainsi, Altman a tenu à souligner que l’être humain est très adaptable, mais pas autant pour les changements qui se produisent et l’ impact que cela pourrait avoir sur l’emploi.

Chaque révolution technologique s’est accélérée, et celle-ci sera la plus rapide de loin, et c’est là la partie. Ce qui me semble potentiellement un peu effrayant, c’est la vitesse à laquelle la société devra s’adapter et le marché du travail changera – Sam Altman

Ainsi, Altman a souligné l’importance de la capacité d’adaptation des individus. Pour le moment, l’être humain, selon lui, n’a pas encore vécu une révolution aussi rapide que celle-ci. Il estime que le marché du travail va changer de manière très notable et cela soulève des suspicions dans sa réflexion sur la façon dont la main-d’œuvre s’y adaptera.

Ces déclarations contrastent fortement avec ses dernières attitudes à l’égard de l’IA. En effet, la question de son licenciement d’OpenAI et de son embauche ultérieure par Microsoft contraste de manière vraiment puissante. Tout d’abord, parce qu’il est présumé avoir été licencié précisément en raison du manque de transparence et de sa volonté d’accélérer encore davantage le processus de développement de son IA, ce à quoi le comité de supervision de l’entreprise ne serait pas disposé pour des raisons de sécurité et de test.

Ainsi, le fait que d’une part, il veuille accélérer le développement de l’IA et que, d’autre part, il soit préoccupé par les possibilités qui pourraient exister par l’avancement rapide de celle-ci, entre en collision frontalement. Il reste à discerner quelle en est la raison, s’il s’agit d’un intérêt à lancer des messages d’une grande importance pour continuer à accumuler des investissements, ou s’il existe au contraire une réelle préoccupation de fond.