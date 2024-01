Microsoft a dépassé Apple et est devenue l’entreprise la plus précieuse du monde pendant quelques heures

Le dépassement a duré peu de temps, mais il peut prédire l’avenir

Microsoft et Apple sont les deux entreprises les plus valorisées au monde. Elles se disputent depuis des années la première place, bien que la deuxième ait une longueur d’avance. La société de Bill Gates est tout près, à l’affût, mais celle de Cupertino n’a pas cédé sa première place depuis des années, jusqu’à présent. Pendant une courte période, Microsoft a dépassé Apple en termes de capitalisation boursière, ce qui ne s’était pas produit depuis novembre 2021.

Un petit geste qui marquera-t-il une tendance ?

Le dépassement s’est produit en début de séance. La valeur de Windows a augmenté de 1,6 % tandis que celle de la créatrice de l’iPhone a baissé de 0,9 %. Ainsi, Microsoft s’est retrouvé avec une capitalisation boursière de 2,9 billions de dollars tandis que celle d’Apple est descendue à 2,87 billions. Par la suite, les positions se sont inversées, puisque la société de la pomme croquée a clôturé la séance au-dessus de son concurrent.

La dernière fois que Microsoft a surpassé Apple était en novembre 2021, pendant la pandémie de coronavirus. Tandis que la première connaissait une hausse de sa valeur grâce à la demande de ses produits, la seconde rencontrait des problèmes d’approvisionnement dans la fabrication de l’iPhone. C’était un épisode isolé, car par la suite, Apple est retournée à la première place, qu’elle n’a pas quittée jusqu’à aujourd’hui, dépassant même les 3 billions de dollars le 3 janvier 2022, et atteignant à nouveau ce chiffre à plusieurs reprises. Cependant, nous devons nous demander pourquoi hier Microsoft a devancé Apple, et ce que ce changement signifie.

La clé réside dans le pari sur l’intelligence artificielle de Microsoft, sur lequel elle travaille avec OpenAI. Son avenir en dépendra, allant même jusqu’à modifier les claviers de ses ordinateurs. Bien qu’il soit encore trop tôt pour prédire comment se comportera l’IA, il est certain que cette technologie suscite de nombreuses attentes et fait déjà partie de notre quotidien. Elle permet non seulement de créer des images, de rédiger des textes ou de composer de la musique, mais aussi d’accélérer les tâches des appareils et ainsi d’améliorer leurs performances.

Pendant ce temps, Apple fait face à une crise en Chine. Les ventes de l’iPhone ont chuté de 30 % au cours de la première semaine de 2024, ce qui est préoccupant pour la société de la pomme croquée, car une grande partie de ses revenus provient de ce pays. Quoi qu’il en soit, dans les prochaines semaines, nous pourrions connaître un autre changement dans les évaluations, qui pourrait être négatif ou positif, selon les performances des nouveaux Apple Vision Pro, qui feront leurs débuts sur le marché en février prochain. En attendant, Apple tente de combler son retard en matière d’IA, ce que Microsoft a déjà fait.