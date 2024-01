Le produit le plus curieux du CES connait un succès fou : 20 000 unités vendues en 48 heures

Le Rabbit R1 est un appareil prometteur qui prévoit de remplacer les smartphones

Voici le dispositif créé par Rabbit Inc

Le CES 2024 nous réserve de grandes surprises, et l’une d’entre elles est le Rabbit R1, un étrange appareil qui attire l’attention du monde entier. Il promet de remplacer les smartphones grâce à l’intelligence artificielle, et même s’il n’est pas encore sur le marché, les réservations se sont déjà épuisées… pour la deuxième fois. Les deux premiers lots d’unités n’ont même pas duré 48 heures après leur lancement.

Qu’est-ce que le Rabbit R1 et pourquoi suscite-t-il autant d’attentes

De temps en temps, dans le secteur technologique, une marque prétend avoir conçu un produit qui remplacera les téléphones mobiles. Il faut avouer que cela ne s’est jamais produit – depuis les Blackberries, ils n’ont pas de rival – mais le Rabbit R1 semble être l’un des principaux prétendants pour que cela se produise, c’est pourquoi il est si spécial. La société derrière lui est Rabbit Inc.

Il s’agit d’un appareil portable qui s’appuie sur l’IA pour accomplir n’importe quelle tâche que nous lui demandons. La principale différence par rapport aux téléphones mobiles est que Rabbit est censé être spécifiquement conçu pour utiliser l’intelligence artificielle. Il est né dans ce but, contrairement aux téléphones mobiles qui n’en sont pas nés et c’est pourquoi ils nous trompent parfois.

Il a un design carré, avec un boîtier et un écran tactile carrés, une caméra rotative à 360º et un bouton. Nous pourrons utiliser l’écran pour effectuer n’importe quelle tâche depuis celui-ci, mais son utilisation la plus remarquable se fait par le biais des haut-parleurs, qui pourront reconnaître notre commande vocale et exécuter ce que nous leur disons.

Il se distingue également par son intégration d’un système d’exploitation propre, qui n’est pas basé sur Android, iOS, Windows ou autre. Il s’agit de Rabbit OS, qui a été créé à partir de zéro. Celui-ci intègre à son tour Rabbit LAM (Large Action Model), qui est essentiellement l’IA.

Après son annonce au CES 2024, les premières 10 000 unités ont pu être réservées, et elles se sont rapidement épuisées. Ensuite, 10 000 autres ont été mises en vente et se sont également vendues instantanément. Il n’est pas réservable dans tous les pays, mais en France, il est possible de le réserver pour 184,95 euros, sans frais de livraison. Pour cela, rendez-vous sur le site web de Rabbit Inc en suivant ce lien.