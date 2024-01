Le PDG de Google a tressailli Meta pour ses avancées en IA. Zuckerberg n’avait aucune idée de ce dont il parlait

Cela montre le désintérêt que Zuckerberg avait pour l’IA par le passé

Sundar Pichai et Mark Zuckerberg sont des poids lourds en matière d’IA

Meta connaît de nombreux succès depuis plusieurs années dans son travail avec l’IA. En réalité, bien avant que cela ne devienne un sujet populaire et que GPT-4 ne domine le marché, les employés de Meta avaient déjà développé un LLM qui attirait fortement l’attention. Cependant, il semble que Mark Zuckerberg n’en était pas vraiment conscient avant que cela ne devienne le principal domaine d’activité sur lequel l’entreprise concentre ses efforts. Du moins, c’est ce que révèle cette anecdote vécue avec le PDG de Facebook.

Un étrange retournement de situation

Revenons à 2021, à l’époque où Meta pariait tout sur le metaverse. Là-bas, Mark Zuckerberg et Sundar Pichai se sont rencontrés en Idaho lors d’une conférence et le PDG de Google a eu l’occasion d’exprimer son admiration pour les grands progrès réalisés par l’entreprise de Zuckerberg en matière d’intelligence artificielle. Facebook, à l’époque où cela n’était pas encore à la mode, était déjà à la pointe dans ce domaine, mais il semble que Zuckerberg n’était absolument pas au courant des nouveautés développées par sa division de développement de ces questions.

L’ignorance de Zuckerberg sur le sujet a montré son manque d’intérêt à l’époque. Cependant, lorsque Pichai lui a fait part des succès qu’ils avaient obtenus, l’ancien propriétaire de Facebook a demandé un rapport sur le développement de l’IA chez Meta pour savoir ce qu’ils étaient vraiment en train d’accomplir de si remarquable, selon Business Insider.

À cette époque, Zuckerberg considérait que l’avenir était le metaverse, après avoir échoué avec le lancement de sa propre stablecoin, Libra, qui a été abandonnée en raison du grand nombre de réglementations internationales qui pesaient sur elle. Ainsi, après avoir échoué dans les deux domaines, l’entreprise s’est recentrée sur l’IA et semble maintenant rencontrer de grands succès à cet égard.

Le pari de Meta sur l’IA

Meta a choisi une approche quelque peu singulière pour son IA, car elle est open source. Alors que d’autres entreprises prônent le code fermé, l’entreprise autrefois appelée Facebook a préféré adopter une approche plus ouverte et libre pour partager ses connaissances avec les entreprises et les chercheurs intéressés par ce type de modèle de langage.

Ainsi, Zuckerberg opte pour un modèle contraire à celui d’OpenAI, une entreprise qui a été vivement critiquée pour son manque de transparence sur certains aspects. Parmi eux, d’où provient l’information utilisée pour former son IA, bien que selon ses dernières déclarations, il est impossible de former son IA sans contenu protégé par des droits d’auteur.

En résumé :