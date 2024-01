« Blackhawk », la technologie secrète d’ARM qui veut révolutionner le processeur de ton prochain mobile

La domination d’Apple et Qualcomm touchera à sa fin avec l’arrivée de Blackhawk d’ARM

ARM veut redevenir le leader avec son arme secrète, Blackhawk : voici le processeur qui promet de battre les géants du secteur

ARM travaille sur un processeur qui lui permettra de concurrencer à nouveau les grands acteurs du marché. Jusqu’à présent, l’activité de ARM Holding se basait sur la licence de processeurs pour des entreprises telles qu’Apple, Qualcomm, Huawei ou Samsung. Bien que cette activité ait été fructueuse, les fabricants ont commencé à développer et à produire leurs propres processeurs. Le business d’ARM a donc pâti de cette situation, et il souhaite y remédier avec Blackhawk, un processeur qui promet d’être puissant, performant et efficace, doté d’une intégration totale de l’IA.

Qu’est-ce que « Blackhawk » et comment fonctionne-t-il ?

D’après le rapport de Moor Insights & Strategy, Blackhawk serait un processeur basé sur l’architecture Cortex-X de nouvelle génération, qui devrait être lancée cette année. Cette architecture apporterait des améliorations en termes de sécurité, d’intelligence artificielle et de performances, entre autres caractéristiques.

Le processeur serait destiné à être le cerveau des smartphones haut de gamme et des ordinateurs portables. ARM a une ambition démesurée, bien que ce soit peut-être le moment parfait pour lancer ce type de processeur. En réalité, le PDG d’ARM a clairement exprimé les intentions de Blackhawk.

Rene Hass a déclaré que Blackhawk « comblera l’écart de performances entre les processeurs conçus par ARM et les implémentations personnalisées de ARM ». Cela fait référence à ce que des entreprises telles qu’Apple font pour obtenir un processeur basé sur ARM, mais avec des performances bien meilleures.

C’est un pari énorme, d’autant plus que son activité ne se porte pas au mieux en ce moment. L’essor de l’IA semble avoir été déterminant dans la décision d’ARM de créer ce processeur. Blackhawk bénéficiera d’une intégration de l’IA jamais vue jusqu’à présent, ce qui permettra au processeur d’apprendre réellement de l’utilisation de l’utilisateur.

Quand verrons-nous « Blackhawk » sur le marché ?

La technologie Blackhawk d’ARM est encore un mystère et on ne sait pas quand elle sera disponible pour le grand public. Selon le comuniqué de Moor Insights & Strategy, la société serait en phase de développement et de tests, et elle pourrait présenter son premier prototype d’ici la fin de cette année ou le début de l’année prochaine.

Ce qui est clair, c’est que Blackhawk est le pari d’ARM pour innover et prendre la tête du marché des processeurs mobiles, et cela pourrait représenter une révolution dans le secteur. Nous resterons attentifs aux nouveautés que cette technologie secrète apportera et qui pourrait changer le processeur de votre prochain smartphone.