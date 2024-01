Avez-vous ce chargeur IKEA à la maison ? Vous devez vous en débarrasser dès que possible.

Le chargeur ÅSKSTORM 40W est dangereux, il peut causer des brûlures et des décharges électriques

Si vous avez cet appareil, vous pouvez le retourner dans les stores IKEA pour récupérer votre argent

IKEA a rappelé son chargeur USB ÅSKSTORM 40W car il est dangereux. De plus, vous pouvez le retourner dans leurs stores sans ticket pour être remboursé. Le store suédois a indiqué sur son site web que cet appareil peut causer des brûlures thermiques et des décharges électriques en raison de l’usure de son câble d’alimentation, donc vous ne devez pas l’utiliser.

Comment identifier le câble et récupérer l’argent

Il est gris foncé, avec un boîtier presque sans bordures, arrondi, qui intègre 2 ports USB et un port de type C. Il apparaît sur l’image qui accompagne cet article. D’autre part, son câble a des rayures noires et blanches. Cependant, vous pouvez également l’identifier par son numéro de modèle : ICPSW5-40-1, situé à l’arrière de la boîte, comme nous le montrons ci-dessous.

Il est possible de retourner le chargeur dans n’importe quel store IKEA. Vous recevrez un remboursement complet afin de récupérer votre argent. Ne vous inquiétez pas du ticket ou du reçu de l’achat, il n’est pas nécessaire de le présenter.

Dans le communiqué sur le site web qui expose l’aspect du chargeur et comment le retourner, il indique également quel est exactement le problème. Le câble du chargeur peut être endommagé ou cassé s’il est enroulé autour de la boîte, mais aussi s’il est plié d’un côté à l’autre après une période de temps. Un câble endommagé peut causer des brûlures thermiques et des décharges électriques.

« IKEA s’excuse pour les désagréments causés par le rappel » indique la fin du communiqué. En dessous, on peut observer d’autres produits défectueux de la chaîne, qui doivent être retirés ou réparés. La chaîne suédoise ne vend pas seulement des meubles, mais aussi des produits technologiques pas cher et même des étagères chargeant les téléphones, la grande majorité ne pose pas de problèmes.