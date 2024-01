Le pari de Jeff Bezos sur le moteur de recherche Google pourrait disparaître à cause de l’IA

L’irruption de nouvelles entreprises sur le marché serait la cause de la fin du moteur de recherche

L’intelligence artificielle serait la clé de ce processus

Depuis l’arrivée du GPT-4, de nombreuses personnes ont réalisé que la façon dont nous naviguons sur Internet allait changer à jamais. En grande partie parce que l’IA fait un travail similaire à celui des moteurs de recherche comme Google. Bien que, bien sûr, avec une exécution substantiellement différente. Maintenant, Jeff Bezos a réalisé un puissant investissement dans une entreprise qui a cet objectif en tête : Perplexity AI.

L’IA mettra fin aux moteurs de recherche

Jeff Bezos a réalisé un investissement important avec NVIDIA dans une start-up qui pourrait changer la façon dont nous concevons la navigation sur Internet. Il s’agit d’une IA capable de nous servir en tant que moteur de recherche très raffiné, qui nous donnerait directement la réponse à des questions et nous permettrait également d’accéder aux liens hypertextes à partir desquels elle a extrait les informations.

Ainsi, avec un investissement de 76 millions de dollars, comme le souligne Yahoo Finanzas, l’entreprise a reçu un support financier, mais aussi idéologique en étant soutenue par des entreprises aussi importantes sur le marché. En réalité, son fondateur, Avarind Srinivas, a lancé un message plutôt menaçant à l’encontre de Google :

Google sera considéré comme un héritage du passé. Perplexity sera quelque chose de nouvelle génération et qui représentera l’avenir – Avarind Srinivas, fondateur de Perplexity AI

Car l’objectif de cette IA est de faire des moteurs de recherche quelque chose du passé. Cependant, à priori, elle ne semble pas proposer quelque chose que les autres IA sur le marché ne font pas. Bing et ChatGPT-4 sont déjà connectés à Internet et effectuent des recherches pour vous et vous proposent des liens hypertextes afin que vous puissiez y accéder. Donc, ils ne proposent rien de vraiment nouveau.

Google mise également sur l’IA

Il y a un peu plus d’un mois, Google a annoncé Gemini, son modèle IA le plus avancé, un LLM qui promet d’être une véritable révolution dans le domaine de l’intelligence artificielle et qui pourrait être appliqué aux recherches de son moteur de recherche afin que tous les utilisateurs puissent y accéder sans problèmes. Cela montre que Google ne néglige pas cette problématique et que l’avenir des moteurs de recherche semble passer nécessairement par l’utilisation de l’intelligence artificielle.

En tout cas, cela pourrait mettre fin au business de millions de sites web en les obligeant à fermer. Si c’est l’IA qui se charge d’y accéder directement, nous serons confrontés à un grave problème de monétisation des sites web, car le trafic diminuera de manière significative, entraînant des problèmes de revenus pour ces sites. Après tout, c’est l’IA qui vous donne les réponses, vous n’avez donc pas besoin de naviguer ni de visiter différents sites web.

Il y a aussi le débat sur la facilitation des choses. La recherche d’informations devrait, pour certains, relever de l’être humain. L’IA peut avoir des biais et des inclinations à nous montrer certaines informations plutôt que d’autres, ce qui pourrait entraîner une perte de notre esprit critique et nous rendre plus susceptibles d’être manipulés par l’information.

En résumé :