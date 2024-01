Le dernier de Lenovo est un hybride entre PC avec Windows 11 et tablette Android, idéal pour travailler

Ce portable est équipé de Windows 11 et d’Android 13 à l’intérieur

Le Lenovo Thinkbook Plus Gen 5 Hybrid est doté de normes de conception sophistiquées, ainsi que d’une puissante facilité d’utilisation.

Les portables axés sur le travail sont un élément important de l’industrie informatique actuelle, et Lenovo souhaite continuer à faire partie de ce marché avec un nouveau dispositif. Présenté au CES de Las Vegas, actuellement en cours et couvert par Netcost-security.fr, le portable Lenovo Thinkbook Plus Gen 5 Hybrid démontre sa puissance hybride entre PC Windows et tablette Android, un outil parfait pour ceux qui recherchent un appareil polyvalent pour travailler.

Ordinateur portable Windows et tablette Android dans un seul dispositif

Comme le détaille Lenovo dans son communiqué de presse, le Lenovo Thinkbook Plus Gen 5 Hybrid est capable de fonctionner à la fois comme tablette Android et comme PC avec Windows 11 grâce à sa puissance hybride. Ainsi, sur un seul appareil, vous pouvez profiter de deux expériences totalement différentes pour effectuer toutes sortes de tâches. Cet ordinateur portable possède un écran OLED de 14 pouces avec une résolution 2,8K, et cet écran peut être séparé de la charnière qui le relie au clavier pour être utilisé comme une tablette sans avoir besoin de tenir l’appareil complet.

Le Lenovo Thinkbook Plus Gen 5 Hybrid intègre Windows 11 dans son logiciel, où il est également possible de jouer à des applications Android grâce aux réglages qui permettent le streaming en picture-in-picture, en plus de disposer, de manière indépendante, d’Android 13 dans sa fonction de tablette. Ainsi, Lenovo a réussi à réunir dans un seul ordinateur portable un vaste univers de possibilités.

Un PC axé sur l’environnement de travail

Grâce au pouvoir hybride de cet ordinateur portable, ceux qui recherchent un appareil capable de s’adapter aux différents besoins d’un bureau peuvent trouver un appareil parfait. Que ce soit pour le travail général effectué via Windows comme ordinateur, ou comme une tablette Android, le Lenovo Thinkbook Plus Gen 5 Hybrid dispose d’une polyvalence exemplaire pour le milieu professionnel.

Et ce n’est pas le seul ordinateur portable que Lenovo a présenté au CES de Las Vegas, car ils ont également présenté un Lenovo Thinkbook 13X Gen 4 SPE remarquable qui a suscité beaucoup d’intérêt de la part des professionnels et des amateurs grâce à son panneau à encre électronique personnalisable unique sur le dos de la machine. Et ils ne se sont pas seulement concentrés sur les ordinateurs portables, car ils ont également présenté d’autres périphériques tels qu’un clavier mécanique fonctionnant à l’énergie solaire et à l’énergie cinétique générée par l’utilisateur lui-même.