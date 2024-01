La Chine construit une imitation de la flotte américaine dans le désert: son objectif est de la bombarder

La Guerre froide entre la Chine et les États-Unis se poursuit

Le porte-avions vu depuis un satellite américain

La Chine possède des armes secrètes très puissantes et futuristes capables de détruire des chars en les effleurant. Cependant, pour connaître leur principal ennemi, les États-Unis, ils ont un plan maître qui leur permettra de dominer les mers en découvrant toutes les faiblesses potentielles de leurs rivaux. Pour ce faire, ils ont construit une flotte à l’image de celle des Américains et leur plan est de la détruire pour découvrir comment elle réagirait à une attaque aérienne.

La dimension la plus préoccupante de la Guerre froide

Tel que rapporté par The Warzone et l’entreprise d’imagerie par satellite Planet Labs Inc., la Chine a construit une réplique exacte de la flotte des États-Unis dans le désert, y compris une imitation détaillée du super porte-avions USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus sophistiqué et moderne dont dispose le pays nord-américain.

Ainsi, avec différents navires d’escorte et structures navales, il est clair que l’objectif de la Chine est de déceler les points faibles de cette flotte en créant une réplique à son image et en la soumettant à différentes attaques. Ainsi, dans les images satellites qui ont été partagées, nous pouvons voir que le super porte-avions est identique en tous points : les pistes de décollage, les mâts radar, l’île de contrôle, et en résumé, les zones les plus sensibles d’un tel navire.

Ainsi, la Chine s’efforce d’améliorer de manière notable sa technologie anti-navire et les meilleures stratégies pour affronter les flottes ennemies dans les zones les plus chaudes de la planète : la mer de Chine.

En résumé, nous pouvons synthétiser les points suivants :

De nouvelles images satellites de l’entreprise américaine Planet Labs Inc. ont révélé une réplique très précise du super porte-avions USS Gerald R. Ford dans le désert chinois, ainsi que d’autres navires et structures navales.

Ces répliques sont utilisées pour des entraînements militaires, dans le but de simuler des attaques et de les bombarder.

La réplique du super porte-avions comprend des détails tels que l’île de contrôle et les pistes de décollage, et est entourée de mâts imitant la signature radar du véritable navire.

Cela découle des besoins constants de la Chine de perfectionner ses stratégies anti-navire et d’améliorer les aspects relatifs à une éventuelle guerre navale.

Ce développement témoigne des efforts stratégiques de la Chine pour contrecarrer l’influence navale des États-Unis, en particulier dans les zones très tendues de la mer de Chine et du détroit de Taïwan.

Il est vraiment préoccupant de constater que l’escalade armée des principales puissances mondiales marque le destin du monde entier. Voir comment une puissance s’emploie à imiter et à bombarder la technologie de son principal rival montre le niveau de tension atteint ces dernières années. Ainsi, il est inévitable de penser que nous sommes à nouveau en pleine Guerre froide, car c’est quelque chose que nous avons déjà connu dans le passé, en réalité, ce n’est pas si longtemps depuis la fin de la dernière guerre froide.