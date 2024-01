OpenAI affirme qu’il est impossible de former une IA sans contenu protégé par des droits d’auteur: c’est un gros problème

OpenAI défend le pouvoir d’utiliser du contenu protégé par le droit d’auteur pour former ses IA

La fondation américaine se réfère à l’usage équitable

Depuis l’émergence de GPT-4 et de GPT-4 Turbo, nous sommes confrontés à une quantité énorme de dilemmes éthiques liés à différents aspects et qui pourraient changer notre vie pour toujours. Il y a de nombreuses professions qui vont disparaître à cause de l’IA, nous sommes donc dans une situation assez compliquée. L’un des points de débat les plus notables concerne les droits d’auteur des bases de connaissances utilisées par les experts en IA. Après avoir été poursuivis à plusieurs reprises, ils ont finalement exprimé leur opinion dans un article de blog assez éclairant.

Un problème de longue date dans le domaine de l’IA

Un article publié sur le blog d’OpenAI définit la nouvelle politique de l’entreprise dans l’un des débats les plus importants sur l’IA : les droits d’auteur. De nombreuses entreprises ont poursuivi en justice OpenAI car elles estiment que l’entreprise tire profit de leur contenu en violant le droit d’auteur pour utiliser les données de ces entreprises afin d’améliorer ChatGPT.

Cependant, pour OpenAI, ce n’est pas le cas, car ils affirment faire un usage équitable de ce contenu. Cela signifie qu’ils l’utilisent pour un bien supérieur et que cela vise un objectif qui n’est pas réellement lucratif, mais qui cherche à faire avancer un projet essentiellement culturel à l’échelle mondiale. De plus, ils estiment que limiter son utilisation aux seules œuvres du domaine public empêcherait l’IA d’apprendre suffisamment et de répondre aux besoins qu’ils attendent de ChatGPT.

Les critiques d’OpenAI ont souligné que cela n’était pas vrai, car l’entreprise chercherait réellement à tirer profit de ces données tierces. De plus, ils pensent que l’IA pourrait causer des dommages financiers considérables à ces entreprises, car les utilisateurs se passeraient de leurs services pour s’adresser directement aux IA.

En résumé, voici les points les plus intéressants de cette question controversée :

OpenAI fait face à des poursuites de différentes entreprises en raison de sa politique.

L’entreprise argue du fait qu’elle fait un usage équitable de ces contenus, c’est-à-dire qu’elle le fait pour une raison supérieure.

L’entreprise américaine affirme que limiter les données d’entraînement aux seules œuvres du domaine public ne répondrait pas aux besoins actuels de l’IA, et que sa mission est de bénéficier à toute l’humanité.

C’est l’une des principales critiques formulées par les détracteurs de l’intelligence artificielle.

La plainte du New York Times soutient que ChatGPT inciterait les personnes à ne pas s’abonner aux services originaux.

OpenAI tente également de se justifier auprès des régulateurs de nombreux pays afin de défendre l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur.

Il s’agit d’un des débats les plus puissants concernant l’IA. C’est un énorme problème de nos jours, car aussi bien OpenAI assure qu’elle agit pour le bien de toute l’humanité, il est indéniable qu’elle reste une entreprise qui propose des services premium et que tout le monde n’a pas accès à ses principales activités. Pour cette raison, il y a un intérêt lucratif, ce qui fait que ce n’est pas une initiative qui vise d’abord le bien de tous, mais qui vise avant tout un intérêt lucratif.