Ce petit appareil annoncé au CES veut remplacer ton smartphone grâce à l’IA

Rabbit r1 est un dispositif qui utilise l’IA et veut remplacer votre smartphone

Rabbit r1 veut mettre fin au smartphone. Ce n’est pas la première fois, ni la dernière fois, que nous voyons une entreprise affirmer que les téléphones mobiles ont leurs jours comptés. L’essor de l’IA a fait en sorte que les entreprises soient de plus en plus convaincues qu’elles peuvent mettre fin une fois pour toutes au règne du smartphone, mais la réalité est beaucoup plus complexe que cela.

Qu’est-ce que le Rabbit r1? Il s’agit d’un dispositif compagnon alimenté par une IA. La société derrière ce produit est Rabbit Inc et c’est dans le cadre du CES de Las Vegas 2024 qu’il a été possible de connaître en détail les plans qu’elle a pour ce dispositif qui vise à concrétiser l’intelligence artificielle.

Le Rabbit r1 sera-t-il capable de mettre fin au smartphone avec l’aide de l’IA?

À l’intérieur de ce dispositif dont la taille est comparable à celle d’un étui pour écouteurs sans fil, se trouve un système d’exploitation alimenté par un modèle d’IA. Rabbit OS et Rabbit LAM sont la clé du fonctionnement du Rabbit r1.

Ce système d’exploitation a été créé à partir de zéro et ne dépend d’aucune base existante, comme Android, ce qui est l’une des plus grandes réalisations de Rabbit Inc. Rabbit LAM est intégré en tant que modèle capable d’agir et de traduire les interactions physiques en interactions virtuelles.

Rabbit LAM a été entraîné pour pouvoir interagir avec différentes interfaces d’applications afin d’accomplir des tâches. Cela signifie que, lorsqu’une action est entreprise, le Rabbit r1 sera capable de l’accomplir grâce à la connaissance par l’IA de toutes les étapes nécessaires pour la mettre en œuvre.

Il sera possible d’interagir avec l’appareil à l’aide de l’écran de 2,88 pouces ou d’utiliser la voix grâce aux haut-parleurs et aux microphones intégrés. L’IA exécutera les actions demandées et répondra à toute question, à l’instar de ChatGPT.

Le Rabbit r1 n’écoutera pas en permanence, en réalité, il sera nécessaire de presser le bouton latéral pour invoquer cet assistant à IA. Sur le plan technique, il dispose de 4 Go de RAM, de 128 Go de stockage, d’un port USB-C, d’un emplacement pour carte SIM et d’une caméra rotative.

https://twitter.com/rabbit_hmi/status/1744787621442728102/video/1

Malgré les promesses du système d’exploitation et les compétences de l’IA, le Rabbit r1 est un dispositif qui accompagnera le smartphone. Il ne le remplace pas, bien qu’il puisse en agir comme un, car il n’est pas nécessaire de tenir le téléphone mobile en main pour, par exemple, mettre une chanson sur Spotify.

Les premières unités du Rabbit r1 sont déjà en vente, bien que leur date d’arrivée soit prévue pour 2024. Le prix en France est de 184,95 euros sans frais de livraison. La réservation peut être effectuée sur le site officiel où l’on peut apprécier la couleur orange, la seule disponible, dans toute sa splendeur.