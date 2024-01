Les écrans pliables sont aussi des accessoires : voici l’ASUS ZenScreen Fold OLED, le premier moniteur pliable du monde

ASUS vient de présenter un écran pliable qui veut changer le paradigme des panneaux OLED flexibles

Les écrans OLED pliables sont maintenant aussi des accessoires : voici l’ASUS ZenScreen Fold OLED

Jusqu’à présent, les écrans pliables ont été intégrés dans des dispositifs tels que des téléphones mobiles et même des prototypes d’ordinateurs. Ce que cette technologie peut offrir n’est pas limité à ce format et ASUS le sait. Dans le cadre du CES de Las Vegas 2024, il a présenté le ZenScreen Fold OLED en tant que premier écran OLED pliable et portable au monde.

Oui, l’ASUS ZenScreen Fold OLED est un écran qui peut accompagner votre appareil. L’idée derrière ce produit est d’avoir un écran secondaire qui occupe un espace minimum, mais qui peut offrir une diagonale intéressante pour travailler, jouer ou se divertir.

ASUS ZenScreen Fold OLED : voici le premier écran pliable OLED

Logiquement, seule la technologie OLED peut offrir cette fonctionnalité. Sur cette base, la diagonale est de 17,3 pouces lorsque le panneau est complètement ouvert. La résolution est de QHD ou 2 560 x 1 920 pixels et le taux de rafraîchissement est de 60 Hz.

Le système de pliage est similaire à celui que l’on peut trouver sur des appareils mobiles de type livre comme le OnePlus Open. ASUS est fier de sa charnière, en réalité, il lui a donné un nom et indique qu’il s’agit d’un mécanisme en forme de goutte qui permet un pliage complet.

Poursuivant avec la charnière, cela permet au profil de l’ASUS ZenScreen Fold OLED d’avoir une épaisseur de 9,7 lorsqu’elle est déployée. Le poids de cet écran est de 1,2 kilogramme, similaire à celui du MacBook Air de 15 pouces.

L’expérience de visualisation de contenu offerte par cet écran repose sur la certification DisplayHDR True Black 500 qui confirme la reproduction de couleurs intenses ainsi qu’un contraste supérieur à la moyenne.

Il est capable d’afficher 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 avec une précision des couleurs Delta-E 2. En termes de connexions, il intègre un mini HDMI ainsi que deux ports USB-C et un trou dans lequel un trépied peut être intégré pour améliorer l’angle de vision de cet écran.

ASUS n’a pas encore annoncé de date de sortie pour cet écran OLED pliable. On s’attend à ce qu’il soit lancé dans le courant de l’année 2024, bien qu’il puisse arriver à partir du trimestre suivant. Le prix est également un mystère, mais étant donné qu’il s’agit d’un écran OLED pliable, une chose est sûre, il ne sera pas pas cher.

Il faudra attendre que ASUS dévoile tous les détails du ZenScreen Fold, mais la chose la plus intéressante sera de le tester et de vérifier s’il est aussi utile que l’entreprise le prétend. Pour l’instant, il est clair qu’un nouveau type d’utilisation s’ouvre aux écrans OLED pliables.