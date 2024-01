Razer annonce de nouveaux ordinateurs portables, un coussin « gaming », des chaises et bien plus lors du CES 2024

Le fabricant de produits pour les joueurs vient d’annoncer ce qu’il nous apportera cette année, avec quelques nouveautés très intéressantes pour l’expérience de jeu et la connectivité.

Razer a présenté ses nouveaux appareils pour 2024.

Razer est sans aucun doute une marque bien établie dans l’univers du gaming. Ses produits sont parmi les plus convoités par les joueurs de tous horizons, et ce n’est pas sans raison. La société nous a déjà présenté ses futures nouveautés lors de la RazerCon 2023, qui s’est tenue en septembre de l’année dernière.

La société a gardé quelques atouts dans sa manche pour le CES 2024 qui se tient actuellement à Las Vegas, bien qu’elle ait déjà présenté le nouveau Razer Blade 16 en avant-première avant le salon. Mais il est également vrai que la société a annoncé un bon nombre de nouveautés pendant le salon, que nous vous détaillons ci-dessous.

Ce que Razer nous réserve pour 2024

Tout d’abord, nous avons le Razer Sensa HD Haptics, un coussin de jeu qui promet de rendre les expériences de jeu encore plus immersives. C’est un peu comme si vous étiez assis dans le jeu, littéralement. Pour cela, il utilisera différentes technologies, telles que les retours haptiques à bande passante et positionnement réel, ainsi qu’une latence ultra-basse. L’idée est de faire en sorte que le joueur ait l’impression d’être plongé dans la partie à tout moment grâce aux réactions du coussin.

Ensuite, nous avons la Razer Aether Monitor Light Bar, une barre lumineuse à placer sous l’écran de jeu qui offrira aux joueurs une lumière d’ambiance. À l’intérieur de cette barre se trouvent les LED Razer Chroma RGB, qui peuvent offrir 16,8 millions de couleurs et une grande variété d’effets d’éclairage. Cette barre lumineuse peut s’adapter à la plupart des tailles et courbures d’écrans, selon le fabricant.

Il est maintenant temps de parler des chaises pour les joueurs. Dans ce domaine, Razer a présenté une version améliorée de la Razer Iskur, avec des supports ergonomiques améliorés (dossier adaptable 6D, inclinaison réactive du siège jusqu’à 152 degrés, accoudoirs 4D). Le fabricant affirme qu’il s’agit de sa chaise la plus durable face aux rigueurs d’une utilisation quotidienne.

Razer a également mis à jour son logiciel pour les joueurs. Pendant le CES, il a présenté les nouvelles versions de ses outils :

Razer Synapse est désormais disponible en version bêta ouverte. Cet outil nous permet d’accélérer les sessions de jeu en « éteignant » les processus système inutiles, ainsi que de connecter des bibliothèques de différentes boutiques en ligne.

est désormais disponible en version bêta ouverte. Cet outil nous permet d’accélérer les sessions de jeu en « éteignant » les processus système inutiles, ainsi que de connecter des bibliothèques de différentes boutiques en ligne. Chroma Generate utilise désormais l’intelligence artificielle . Il est disponible sur la plateforme Razer Axon et utilise l’IA pour appliquer des effets Chroma RGB qui correspondent à n’importe quelle image de votre bibliothèque de fonds d’écran.

. Il est disponible sur la plateforme Razer Axon et utilise l’IA pour appliquer des effets Chroma RGB qui correspondent à n’importe quelle image de votre bibliothèque de fonds d’écran. Windows dispose désormais d’une application individuelle Razer Chroma qui peut offrir des effets d’éclairage dynamiques à ceux qui ne souhaitent pas utiliser Razer Axon.

De plus, Razer a présenté un nouveau hub USB-C comprenant 11 ports de connexion, dont 2 USB-A, 2 USB-C, Ethernet Gigabit, HDMI, prise combo de 3,5 mm et emplacements pour cartes mémoire. Notez que la sortie HDMI peut prendre en charge une résolution 4K à 60 Hz et que la prise jack offre des capacités audio surround 7.1.

Comme vous pouvez le constater, Razer a beaucoup à offrir en 2024. Ces produits arriveront sur le marché au fur et à mesure de l’avancement de l’année.