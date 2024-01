TCL remporte le prix de l'innovation du CES 2024 pour la dernière version de sa technologie NXTPAPER

La technologie NXTPAPER 3.0 de TCL est reconnue au CES 2024, promettant de révolutionner l’expérience utilisateur avec des améliorations de la qualité visuelle et de la protection oculaire

La technologie NXTPAPER 3.0 simule la texture du papier et améliore la lisibilité des écrans

Dans le cadre du CES 2024, le salon de la technologie le plus important du secteur, TCL s’est distingué par sa participation et ses innovations, notamment le lancement de pas moins de 7 nouveaux smartphones. L’entreprise a également présenté sa dernière technologie : NXTPAPER 3.0, qui a suscité l’attention générale en remportant le Prix de l’innovation dans les appareils mobiles.

Cette reconnaissance met en évidence les progrès de TCL dans le développement de technologies d’affichage, où NXTPAPER a montré une évolution continue au fil des années. Les améliorations apportées à la gestion de la lumière et à la protection oculaire proposent un changement dans l’interaction avec les appareils électroniques, ayant un impact direct sur le quotidien des utilisateurs.

Principales caractéristiques de NXTPAPER 3.0

NXTPAPER 3.0 vise à redéfinir l’expérience de visualisation en apportant des innovations telles qu’un filtre polarisé circulaire reproduisant un éclairage similaire à la lumière du soleil, ce qui se traduit par une image plus naturelle. Il améliore également la réactivité de l’écran avec des fréquences de rafraîchissement plus élevées et intègre la technologie DC Dimming, qui optimise la luminosité et réduit la fatigue visuelle.

De plus, il comprend un capteur RGB pour ajuster automatiquement la température des couleurs en fonction des conditions d’éclairage ambiant et des cycles circadiens, atténuant les effets nocifs de la lumière bleue. Un assistant intégré encourage l’adoption de bonnes habitudes d’utilisation en rappelant aux utilisateurs l’importance des pauses régulières.

NXTPAPER 3.0 hérite également de certaines caractéristiques des générations précédentes de cette famille, notamment la texture du papier si caractéristique des panneaux intégrant ce système.

Appareils avec la technologie NXTPAPER

Le CES a été la plateforme choisie pour dévoiler les premiers appareils équipés de cette technologie. La tablette TCL NXTPAPER 14 Pro se distingue avec son écran de 14 pouces 2,8K, complétée par une grande capacité de mémoire RAM et de stockage, ainsi qu’une batterie longue durée.

En ce qui concerne les appareils plus compacts, la TCL TAB 10 NXTPAPER 5G se présente comme une option puissante, avec son écran de 10,4 pouces et des fonctionnalités telles que la dernière version d’Android et la connectivité 5G. Certains des nouveaux smartphones de la série TCL 50 intègrent également la technologie NXTPAPER.

Prix et lancement

Les informations sur le prix et la commercialisation de ces nouveaux appareils aux États-Unis sont en attente de confirmation. En revanche, les dates de lancement en France et dans d’autres régions d’Europe n’ont pas encore été annoncées, mais TCL a l’intention de proposer ses nouveaux appareils avec la technologie TCL NXTPAPER 3.0 dans de nombreux pays.