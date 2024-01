Wi-Fi 7 est officiel : pourquoi ça révolutionnera Internet

Nous vous expliquons comment Wi-Fi 7 améliore les dernières versions

Voici ce qui va changer avec cette nouvelle technologie

Wi-Fi Alliance a officialisé Wi-Fi 7 dans un communiqué. Le nouveau type de connectivité est désormais officiel, bien que nous parlions depuis près d’un an de dispositifs compatibles avec celle-ci. Il s’agit de la nouvelle version de Wi-Fi, qui améliorera ses prédécesseurs à la fois en termes de vitesse, de stabilité et de réduction de la latence.

Les améliorations du Wi-Fi 7

Il est important de préciser que Wi-Fi 7 est l’évolution de Wi-Fi 6, son prédécesseur. Cependant, une version intermédiaire appelée Wi-Fi 6E, plus puissante que la version 6, a été lancée entre les deux. Nous exposerons ci-dessous les améliorations, mais nous préciserons d’abord que le nom complet de Wi-Fi 7 est IEE 802.11be. Celui du Wi-Fi 6 (et également du 6E) est IEE 802.11ax.

La caractéristique la plus remarquable de Wi-Fi 7 est qu’il permet de naviguer à une vitesse de 46 Gb par seconde. Cependant, il faudra encore beaucoup de temps avant que cela se concrétise, car il y a une différence entre ce qui sera théoriquement possible et ce que nous avons actuellement, à court terme. La première chose que nous remarquerons, et qui aura le plus grand impact immédiat sur nos vies, est l’utilisation de bandes simultanées.

Wi-Fi 7 intègre des bandes Wi-Fi de 2,4, 5 et 6 GHz, comme les Wi-Fi précédents. La différence est qu’il sera capable d’en utiliser plusieurs simultanément, c’est-à-dire qu’il peut utiliser la triple bande réelle. Les versions précédentes sont incapables de le faire, elles nous obligent à choisir une bande ou à laisser le routeur la sélectionner. La possibilité du Wi-Fi 7 est rendue possible grâce à la technologie Multi Link Operation (MLO), qui réduira également considérablement les interruptions de connexion.

D’autre part, il élargit la bande passante et élargit la largeur de ses canaux jusqu’à 320 MHz. Plus la bande passante est large, plus les canaux peuvent partager de données et donc, vous pourrez naviguer à une vitesse plus élevée. Il sera également capable de transmettre 12 bits au lieu de 10, grâce à sa modulation 4096-QAM. Les flux de données passent de 8 à 16 grâce à l’amélioration du système MIMO, ce qui se traduit par une plus grande stabilité.

La Wi-Fi Alliance est l’organisation qui lance et régule les systèmes Wi-Fi. Avec la septième version, elle a annoncé que 18 appareils sont déjà certifiés — comme des processeurs ou des routeurs —, et peuvent déjà arborer le nouveau logo du Wi-Fi. Cela n’empêche pas qu’il existe d’autres appareils compatibles actuellement, — comme celui-ci d’Amazon qui coûte 700 euros —, car l’officialité et la réalité sont deux choses différentes. De toute façon, la liste des appareils certifiés sera bientôt élargie.

L’organisation a profité du CES 2024, qui s’est tenu à Las Vegas, pour faire cette annonce. Il s’agit de l’une des plus grandes foires technologiques de la planète, dont le nom complet est Consumer Electronics Show. Elle se tiendra du 8 au 12 janvier. Les principales entreprises technologiques y présenteront leurs produits et leurs avancées.