Roborock S8 MaxV Ultra : un robot aspirateur avec un bras robotique pour atteindre les coins les plus difficiles

Présenté lors du CES Las Vegas 2024, l’aspirateur robot innovant de Roborock promet de révolutionner le nettoyage domestique avec son bras robotique et sa technologie de pointe

Le nouveau Roborock S8 MaxV Ultra dans ses deux variantes distinctes

Pendant l’édition du CES 2024 qui se déroule à Las Vegas, Roborock a présenté sa dernière génération d’aspirateurs robots, conçus pour pousser encore plus loin l’autonomie du nettoyage domestique. Parmi les nouveautés, on retrouve le Roborock S8 MaxV Ultra, un équipement qui intègre un bras robotique destiné à optimiser le nettoyage dans les zones difficiles d’accès.

L’engagement de Roborock dans le développement de solutions technologiques se concentre particulièrement sur ce S8 MaxV Ultra, bien que d’autres modèles, tels que le Roborock S8 Max Ultra et le Roborock Q Revo MaxV, aient également été présentés par l’entreprise lors du plus important salon de l’électronique grand public de l’année.

Bras robotique, compatibilité avec Matter et plus encore dans l’aspirateur robot le plus avancé de Roborock

Le S8 MaxV Ultra se distingue par sa capacité et son efficacité, attendues des produits Roborock, mais enrichies désormais d’un bras robotique qui facilite l’accès à des zones normalement compliquées, comme les coins et sous les meubles. Ainsi, le S8 MaxV Ultra s’impose comme un appareil innovant en termes de capacité d’adaptation et d’attention aux détails dans le segment des aspirateurs autonomes.

L’utilisation de technologies avancées offre une expérience plus adaptative et ajustable aux préférences de l’utilisateur. Grâce à l’application Roborock, il est possible de gérer et de superviser le nettoyage depuis n’importe où, en personnalisant l’intensité et en établissant des programmes pour une gestion pratique et efficace.

En plus de tout cela, le Roborock S8 MaxV Ultra est également doté d’un assistant vocal « Hola Rocky », de la prise en charge des appels vidéo, de la compatibilité avec le protocole Matter et de DirTect, le système développé par l’entreprise capable de détecter le type de saleté.

Extension de la série Roborock

En plus du S8 MaxV Ultra, des modèles tels que le S8 Max Ultra (une mise à jour du Roborock S8 Pro Ultra, lauréat de la première édition des Prix Netcost-security.fr) et le Q Revo MaxV viennent s’ajouter à la gamme d’aspirateurs robots de Roborock, chacun étant doté de spécifications orientées vers la satisfaction de différents types de besoins et gammes de prix. Le S8 Max Ultra se présente comme une alternative légèrement moins avancée que le S8 MaxV Ultra, tandis que le Q Revo MaxV est présenté comme une solution efficace pour ceux qui souhaitent un système de nettoyage complet sans avoir besoin du bras robotique.

La marque a également présenté les nouveaux Roborock Flexi Pro et Flexi Lite, deux aspirateurs à main capables d’aspirer et de laver, destinés à ceux qui préfèrent toujours le nettoyage manuel.

Roborock a dévoilé les prix de sa nouvelle gamme d’appareils de nettoyage, qui commencent à partir de 849 euros en fonction du modèle, les modèles succédant au Roborock Q Revo étant les moins chers de la série :