Le nouvel ordinateur portable de jeu HP ressemble à un ordinateur portable normal. Un extrêmement puissant et qui ne pèse que 1,6 kilos

Le nouveau portable HP combine une esthétique sobre et élégante avec un intérieur pour les joueurs

Le HP Omen Trascend 14 est sobre à première vue, mais il cache un puissant ordinateur portable gaming à l’intérieur

Il est souvent facile d’identifier un PC Gaming par son design externe, mais parfois ce n’est pas si simple. En réalité, HP a voulu montrer comment un PC Gaming performant peut avoir l’apparence d’un ordinateur portable plus standard, avec un design plus sobre et discret, tout en offrant une puissance incroyable à l’intérieur : le HP Omen Trascend 14.

La beauté est à l’intérieur

Ce portable n’est pas laid, loin de là : il s’agit d’un PC au design sobre et sophistiqué, comme ceux que l’on trouve habituellement dans les ordinateurs destinés à un usage professionnel. Cependant, sous cette apparence simple et sans prétention, se cache un PC gaming performant, pour ceux qui recherchent un portable aux grandes caractéristiques mais au style plus discret. Cependant, lorsque vous activerez l’éclairage RVB, vous ressentirez le HP Omen Trascend 14 comme un véritable PC Gaming.

Entre autres détails, on remarque que parmi ses composants, il est possible de trouver des cartes graphiques signées NVIDIA, en fonction de la gamme de prix souhaitée par le consommateur : RTX 4050, RTX 4060 et RTX 4070, des cartes graphiques dotées d’une longue durée de vie. De plus, ses processeurs Intel Core Ultra 7 et Ultra 9 garantissent des performances exceptionnelles à tous les niveaux. D’autre part, ses configurations de 16 Go et 32 Go de RAM offrent une grande capacité multitâche, et sa batterie de 71 Wh avec une charge rapide de 140 W est synonyme d’une grande autonomie.

Les ordinateurs portables gaming sont en plein essor

De nos jours, il est difficile de ne pas avoir un ordinateur portable gaming lorsque l’économie le permet. Bien que les PC de bureau aient de nombreux avantages, la mobilité d’un ordinateur portable est toujours un atout pour les personnes ayant besoin d’un matériel offrant des capacités de gaming dans différents endroits.

Cependant, au cours des dernières années, une autre tendance dans le PC Gaming s’est développée : les consoles portables. Et après le succès de la Steam Deck, de plus en plus de marques veulent se développer sur ce marché. Des entreprises comme ASUS et Lenovo l’ont fait en 2023, et maintenant MSI franchit également le pas avec son MSI Claw.