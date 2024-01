CES 2024 : NVIDIA présente ACE For Games, son IA pour créer des jeux vidéo

Les nouvelles GeForce RTX SUPER de NVIDIA et leurs puissantes capacités transforment la façon de concevoir les jeux, permettant une intégration plus profonde et efficace de l’IA dans le processus créatif.

NVIDIA intègre avec ACE For Games l’IA générative dans la création de jeux vidéo.

C’est un géant du secteur et en tant que tel, il doit être à l’avant-garde de l’avenir de l’informatique graphique, c’est pourquoi NVIDIA a voulu présenter lors du CES 2024 à Las Vegas tout le meilleur de son portefeuille pour les prochains mois, avec une nouvelle série de GPU de bureau qui s’intégreront dans la famille GeForce RTX 4000 SUPER et qui font en réalité partie d’une stratégie plus large incluant des outils d’IA générative pour les développeurs et les utilisateurs finaux, dans le but de faciliter l’intégration de l’intelligence artificielle dans la création de jeux vidéo et de contenus multimédias.

Il n’est pas surprenant que la force perturbatrice de l’IA générative dans le secteur technologique soit en plein essor et que NVIDIA veuille devancer toute la concurrence pour positionner sa marque à la pointe du marché, avec plus de 100 millions de GPU GeForce RTX en fonctionnement dans le monde entier. Les nouvelles GeForce RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER et 4070 SUPER aideront en offrant des améliorations substantielles en matière de traitement de l’IA à des prix abordables, ainsi qu’une puissance considérable pour les travaux de productivité, de créativité et de création de contenus.

C’est ainsi que naissent également les outils ACE for Games pour intégrer l’IA générative dans la création de jeux vidéo et de contenus, quelque chose dont NVIDIA est fière dans un communiqué de presse qui nous prévoit un avenir très intéressant et innovant.

L’IA générative constituera la transition la plus significative de l’histoire de l’informatique et transformera toutes les industries, y compris l’industrie du jeu vidéo. Avec plus de 100 millions de PC et de stations de travail dotées de l’IA NVIDIA RTX, celle-ci se positionne comme une base solide pour que les développeurs et les joueurs puissent profiter de la magie de l’IA générative. Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA.

Améliorations clés des GeForce RTX SUPER

La GeForce RTX 4080 SUPER s’est révélée capable d’ améliorer la génération de vidéos avec IA jusqu’à 1,5 fois en termes de vitesse, ainsi que le traitement d’images avec IA jusqu’à 1,7 fois plus rapide que son prédécesseur, la GeForce RTX 3080 Ti. Les performances des GPU SUPER atteignent jusqu’à 836 billions d’opérations par seconde, offrant ainsi une puissance suffisante pour des capacités d’IA qui transformeront les jeux, la création et la productivité quotidienne.

Ainsi, NVIDIA s’engage à faciliter l’accès à l’IA dans la vie quotidienne, et sa plate-forme RTX se consolide en tant qu’écosystème idéal pour déployer des capacités d’IA générative en accordant une attention particulière à des aspects tels que la confidentialité et la latence, ainsi qu’à l’optimisation des coûts pour les entreprises de développement.

En réalité, le lancement de la nouvelle série RTX 4000 SUPER impliquera l’arrivée de nouveaux équipements de fabricants de renom tels que Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI, Razer ou Samsung, qui auront des performances jusqu’à 60 fois supérieures pour faciliter l’accès des utilisateurs à NVIDIA AI Enterprise avec des technologies telles que TensorRT, NVIDIA AI Workbench ou NVIDIA RAPIDS, offrant un environnement, une puissance et des outils optimaux pour travailler avec l’IA générative.

IA partout : perspectives pour les créateurs de jeux vidéo

Mais NVIDIA va au-delà du matériel avec l’introduction de nouvelles applications et services basés sur l’IA générative, avec une pléthore de technologies parmi lesquelles se distinguent, sans aucun doute, la plate-forme NVIDIA ACE qui inclura des modèles génératifs de voix ou d’animation pour créer des personnages et des avatars dynamiques et intelligents dans les jeux.

Une autre est NVIDIA RTX Remix, un outil qui permet de remasteriser facilement les anciens jeux, ainsi que Chat with RTX, qui permettra aux utilisateurs d’interagir avec de grands modèles linguistiques (les populaires chatbots) en utilisant leurs propres données, établissant également un modèle de référence de logiciel open-source qui améliorera l’accès et l’évolution de ces technologies.

Ainsi, suite à toutes ces annonces et promesses, il semble que NVIDIA veut renforcer son leadership dans l’industrie et sa présence dans l’évolution de l’IA, en particulier l’intelligence artificielle appliquée au domaine des jeux vidéo. Il y a beaucoup plus d’informations pour les experts dans les communiqués officiels de NVIDIA, avec toutes les informations sur les ressources offertes aux développeurs et aux amateurs pour une nouvelle génération de divertissement interactif.