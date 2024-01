OpenAI répond à la demande de The New York Times : « ils ne racontent pas toute l’histoire »

OpenAI se défend publiquement après la plainte déposée par le New York Times

Sam Altman, le visage principal d’OpenAI, est l’une des personnalités les plus populaires de la technologie ces dernières années

Il semble que le feuilleton entre OpenAI et le New York Times ne se terminera pas ainsi. Après la récente plainte du journal new-yorkais, accusant l’entreprise spécialisée en intelligence artificielle de former ses modèles en leur volant leur contenu, OpenAI a publié un communiqué en se défendant et affirmant que « la véritable histoire n’est pas racontée » sur cette nouvelle controverse qui a éclaté autour de l’entreprise créatrice de ChatGPT.

OpenAI se défend des accusations

Suite à la récente plainte déposée par le New York Times contre Microsoft et OpenAI pour avoir formé leurs modèles en utilisant leurs articles, la controverse a une fois de plus explosé autour de l’entreprise d’intelligence artificielle. C’est pourquoi OpenAI a publié un communiqué public dans lequel, à travers une série de nuances, ils soulignent que le journal américain ne raconte pas toute l’histoire.

Pour expliquer plus en détail leur position par rapport à la plainte déposée, OpenAI a mis en évidence quatre aspects clés qu’ils estiment devoir prendre en considération :

OpenAI affirme collaborer avec des organisations de presse pour créer de nouvelles opportunités . La société souligne qu’elle développe ses systèmes pour qu’ils puissent être utilisés ouvertement par les médias, tels que la traduction de contenus ou le traitement de contenus qui nécessitent beaucoup de temps, tels que la transcription en texte d’un fichier vocal. De plus, ils cherchent à créer des liens vers des contenus en temps réel en fournissant du trafic aux médias.

Ils considèrent que la formation de l'IA est une utilisation légitime et légale dans tous les territoires, mais ils offrent la possibilité de relever ce droit à ceux qui le rejettent. C'est pourquoi ils soulignent le fait que le New York Times a exercé ce droit depuis août 2023 pour empêcher leurs outils d'accéder à leurs contenus.

La « régurgitation » des nouvelles est un bug sur lequel la société travaille déjà. C'est peut-être l'aspect sur lequel OpenAI reconnaît le plus clairement son erreur, affirmant que la reproduction des nouvelles n'est en aucun cas une fonction souhaitée. C'est dans ce domaine que le journal justifie la plainte,

Le New York Times ne raconterait pas toute l'histoire. OpenAI affirme qu'en décembre 2023, ils ont été en négociation avec le New York Times pour offrir leur service comme lien vers leurs contenus sans que ces mêmes contenus soient utilisés pour l'entraînement de l'IA. Finalement, sans parvenir à un accord, le journal a déposé la plainte après avoir découvert un cas présumé de « régurgitation », que OpenAI considère comme involontaire.

Le changement structurel d’OpenAI dans le monde

Depuis 2023, OpenAI est devenue l’une des entreprises les plus connues dans le domaine de la technologie grâce à l’IA avec laquelle ils ont révolutionné le secteur : ChatGPT, qui est également basé sur leurs propres développements (actuellement GPT-4). En réalité, cette technologie a progressé à une vitesse si prodigieuse qu’il existe de nombreuses lacunes juridiques et dilemmes autour de ses utilisations.

D’autre part, ces derniers mois, l’entreprise a également connu des turbulences, notamment avec la chute et le retour de Sam Altman dans un épisode assez atypique dans ce secteur. Cependant, en tant que compagnie également importante pour Microsoft, le présent et l’avenir d’OpenAI semblent indiquer qu’elle continuera d’être, au moins, très médiatique.