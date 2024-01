NVIDIA annonce la nouvelle série RTX 4000 SUPER

Trois modèles offrant jusqu’à 60 % de performances supplémentaires : la nouvelle gamme RTX 4000 SUPER de NVIDIA promet de révolutionner le jeu et la création de contenu grâce à l’IA.

Image promotionnelle des nouvelles NVIDIA RTX 4000 SUPER.

Dans le cadre du salon CES 2024 à Las Vegas, le géant californien NVIDIA a annoncé sa nouvelle et puissante série RTX 4000 SUPER, une gamme de cartes graphiques de nouvelle génération qui comprend les modèles GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070Ti SUPER et GeForce RTX 4070 SUPER, avec l’intelligence artificielle comme axe central de l’action.

En effet, ces cartes graphiques de bureau sont directement orientées vers l’amélioration de l’expérience de jeu et de création de contenu, offrant des avancées significatives en termes de capacités de traitement, une évolution notable dans le domaine de l’intelligence artificielle et des améliorations en matière de « ray tracing ». Leurs spécifications techniques sont impressionnantes, avec des performances allant jusqu’à 52 shader TFLOPS, 121 RT TFLOPS et 836 tensor TFLOPS, offrant ainsi un niveau de rendement nettement supérieur pour des graphiques en haute fidélité.

NVIDIA nous présente lors du CES 2023 sa nouvelle famille RTX 4000 SUPER, qui franchit un cap dans l’IA grâce à la technologie DLSS 3, permettant des graphismes plus détaillés, une expérience plus immersive et même des personnages PNJ avec leur propre personnalité.

NVIDIA mise sur l’IA et a des perspectives presque incroyables avec elle. Ainsi, les piliers de cette nouvelle famille de GPU reposent sur la fonctionnalité NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS), un nouveau système basé sur l’intelligence artificielle qui améliore les performances dans les jeux utilisant le « ray tracing », permettant à des titres aussi importants que Diablo IV, Pax Dei ou Horizon Forbidden West d’afficher des graphismes détaillés et une expérience immersive de dernière génération.

L’IA générative intégrée au DLSS 3 permettra même aux développeurs de créer des personnages non jouables (PNJ) avec leur propre personnalité, ainsi que de leur donner des expressions faciales réalistes et une animation cinématographique presque parfaite.

Un aperçu de la puissance et de la disponibilité

Les nouveaux GPU ont été développés pour répondre à une variété d’exigences et de budgets, et ainsi la nouvelle GeForce RTX 4080 SUPER sera en tête de famille, offrant une excellente expérience de jeu avec « ray tracing » jusqu’à des résolutions 4K, arrivera sur le marché à partir du 31 janvier pour un prix de départ de 1 119 euros, qui ne semble même pas si élevé compte tenu des temps actuels.

De son côté, la GeForce RTX 4070Ti SUPER se présente comme une solution efficace pour les jeux à hauts taux de FPS, tout en restant en résolutions 1440p, même si elle peut offrir des expériences satisfaisantes en 4K. Elle sera disponible à partir du 24 janvier au prix de départ de 889 euros.

Enfin, il y a le modèle le moins performant, la GeForce RTX 4070 SUPER, qui offre une amélioration des performances et de l’efficacité par rapport aux générations précédentes, sans se montrer trop coûteux et en visant un public plus large. Ce modèle sera disponible pour les utilisateurs à partir du 17 janvier, avec un prix de départ de 669 euros.

À partir de 669 euros, il est vrai que cette famille RTX 4000 SUPER de NVIDIA est chère, mais elle semble presque abordable par rapport aux temps de pénurie que nous avons connus et aux prix de milliers d’euros pratiqués il y a quelques trimestres.

Une édition spéciale Founders Edition et des objectifs ambitieux : être leader de l’industrie

Par ailleurs, NVIDIA a conçu une Founders Edition pour les GeForce RTX 4080 SUPER et 4070 SUPER, qui sera disponible directement via les canaux de vente habituels. En revanche, comme toujours, les fabricants associés et les partenaires pourront lancer leurs propres versions, offrant une diversité de modèles qui répondent aux différents goûts et besoins des utilisateurs.

Avec ces ajouts, NVIDIA vise à établir de nouveaux paramètres dans le domaine du jeu et de la création de contenu afin de rester à la pointe du marché, proposant des solutions qui améliorent non seulement la qualité graphique, mais optimisent également l’interaction avec les personnages des jeux vidéo et l’intégration de l’intelligence artificielle dans les applications de loisirs et les environnements professionnels.