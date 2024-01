L’Arabie saoudite continue de construire des forteresses : ainsi est cette œuvre sculptée à l’intérieur d’une montagne

Une nouvelle forteresse est en train d’être construite au cœur de l’Arabie saoudite.

Cela fait partie des travaux colossaux envisagés par l’entreprise du prince héritier du pays

Comme s’il s’agissait d’une porte vers un autre monde impénétrable, une sorte de « ville pour artistes et scientifiques » où cela serait le but ultime de la connaissance, l’Arabie saoudite est en train de construire, parmi ses sables, une nouvelle forteresse touristique destinée à l’élite de la société de consommation actuelle. Ainsi, le pays a déjà créé une forteresse technologique imprenable et il semble qu’une nouvelle va bientôt s’ajouter aux folies architecturales que le pays réalise dans ses frontières.

Ainsi, nous allons parler d’Utamo, l’un des derniers projets du pays pour attirer un tourisme de qualité et une culture exquise vers ses frontières, en changeant la façon dont le divertissement est conçu et en élevant dans son pays une nouvelle et raffinée œuvre pharaonique.

L’Arabie saoudite veut être l’Égypte du XXIe siècle

Neom a annoncé la création d’Utamo sur son site web. Il s’agit d’un nouveau projet de l’entreprise du prince héritier Mohammed bin Salman pour remplir le pays d’œuvres authentiques et colossales. Cependant, comme toutes les œuvres présentées jusqu’à présent, ce n’est qu’un concept, donc il n’a pas encore été mis en œuvre. Bien qu’il soit tout à fait possible que nous puissions voir les travaux commencer dans le futur.

Utamo est une ville-spectacle qui vise à être un sanctuaire pour les sciences et les arts. Ainsi, elle sera située à l’intérieur d’une montagne avec une immense porte qui s’ouvrira directement sur une vue paradisiaque sur la mer. Elle cherchera ainsi à mélanger l’harmonie avec une expérience unique en tant que forme de narration architecturale.

L’idée est que les visiteurs arrivent à Utamo par un immense chemin bordé d’arbres, d’arbustes et de fleurs jusqu’à atteindre un hall principal avec une entrée de 64 mètres de taille. Utamo sera donc un immense théâtre avec des zones VIP, des espaces polyvalents et toutes sortes de lieux destinés à répondre aux besoins d’événements sociaux et artistiques.

En résumé :

Il s’agit d’une œuvre colossale sculptée à l’intérieur d’une montagne.

L’entrée comprendra une immense avenue bordée de jardins.

Ensuite, on entrera à l’intérieur de la montagne elle-même par une porte de 64 mètres de taille.

Il y aura des espaces polyvalents pour que les personnes puissent profiter de l’art et des spectacles.

Encore une fois, il est important de souligner qu’il ne s’agit que d’un concept. Cependant, avec les investissements gigantesques que le pays réalise, il ne serait pas étonnant de la voir devenir réalité très prochainement.

Les autres œuvres pharaoniques de Neom

L’entreprise dirigée par le prince héritier du pays est connue pour ses œuvres d’une véritable envergure. Certaines d’entre elles semblent pratiquement impossibles à réaliser sur papier. La plus célèbre est The Line, une ville qui souhaite être construite en une seule ligne au milieu du désert. Il est vraiment difficile de savoir si cela deviendra quelque chose dans le futur, mais les travaux ont déjà commencé.

Il en va de même pour les trois autres forteresses en construction en Arabie saoudite, dont l’une est destinée au public le plus élitiste qui souhaite voyager sans être dérangé par la presse ni les foules.