Exploiter les volcans pour obtenir de l’énergie : voici la révolution qui arrivera dans un an

Le projet islandais pourrait être véritablement révolutionnaire

La façon dont l’énergie est consommée et produite dans le monde pourrait changer pour toujours

Obtenir de l’énergie à bas prix est assez complexe. Alors que nous faisons des pas de géant dans la production d’hydrogène, nous continuons à chercher de nouvelles manières d’exploiter des sources d’énergie qui étaient jusqu’à présent impossibles pour nous en tant qu’espèce. L’une de ces sources, jusqu’à présent très limitée, était l’énergie géothermique. Mais maintenant, un projet islandais vise à exploiter les ressources que nous offre une chambre de magma pour générer de l’énergie illimitée et à très grande valeur à un prix très bas.

Une technologie qui peut changer l’avenir pour toujours

Krafla Magma Testbed est un projet soutenu par le gouvernement islandais et le International Continental Scientific Drilling Program visant à extraire et à générer de l’énergie à partir des chambres de magma en fusion situées à l’intérieur de notre planète. Ainsi, l’objectif du projet islandais est d’établir une installation de recherche à accès libre dans une chambre de magma et de mener des expériences pour forer le site et commencer à générer de l’énergie à partir de celle-ci.

L’énergie pourrait être totalement inépuisable et si efficace qu’elle pourrait alimenter la planète entière à un coût pratiquement nul. L’énergie géothermique est l’une des énergies durables les plus intéressantes qui existent, car elle utilise la chaleur très élevée des fluides géothermiques pour obtenir une source d’énergie sûre et durable au fil des ans.

Le problème est qu’il est presque impossible de trouver de tels endroits dans le monde. Au contraire, bien qu’elle soit très efficace, seuls quelques pays dans le monde y ont accès car il est nécessaire de forer à des profondeurs réellement importantes dans la croûte de notre planète.

Jusqu’à présent, bien qu’elle soit une source d’énergie très intéressante, elle était limitée à certaines températures, car au-delà de 200 degrés, il était impossible de l’exploiter avec la technologie actuelle. Cependant, le KMT vise à obtenir des résultats jusqu’à la roche en fusion à 900 degrés Celsius.

Le plan du KMT est de commencer à fonctionner l’année prochaine, en 2025, et d’établir d’ici 2027 un centre de recherche entièrement opérationnel qui deviendra un concept exportable d’ici 2031. Cela vise non seulement à extraire et à résoudre les défis énergétiques de notre planète, mais nous permettra également d’en apprendre davantage sur les volcans et comment nous pouvons les utiliser à notre avantage.

Pour résumer les points clés :