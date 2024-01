Tout peut changer : cette technologie transforme n’importe quelle surface en verre en un écran

Convertir tout verre en un écran est la nouveauté de Zeiss : voici comment fonctionnera cette technologie révolutionnaire

Zeiss détient une technologie capable de changer le cours des écrans

Tout verre peut être un écran. C’est la base de la technologie développée par Zeiss et présentée lors du CES de Las Vegas 2024. La société allemande travaille sur cette technologie depuis 2019, capable de transformer n’importe quel verre en un écran, mais ce n’est qu’en 2023 qu’elle a dévoilé ses plans pour cette avancée et elle souhaite maintenant en montrer le potentiel aux autres concurrents en 2024.

Cette technologie de Zeiss, appelée Multifunctional Smart Glass, repose sur l’utilisation d’un film mince en polymère qui permet de transformer n’importe quel verre en un écran transparent. Il ne s’agit pas d’un écran transparent comme ceux de LG utilisés dans son nouveau téléviseur OLED T.

Zeiss a développé une technologie pour convertir tout verre en un écran

Cette innovation permet l’activation optique des supports transparents en intégrant quatre fonctions : projection, détection, éclairage et filtrage. Ainsi, elle offre de nouvelles possibilités holographiques pour diverses applications, de la maison intelligente à la réalité augmentée avec un espace d’installation minimal.

Elle offre une transparence de plus de 92% et une clarté optimale. Cela permet à la technologie holographique d’être utilisée dans des situations où il y avait auparavant des limitations d’espace, de poids et de coûts. La fonctionnalité holographique peut transformer n’importe quelle surface en verre (fenêtres de bâtiments, écrans transparents, vitres latérales de véhicules) en un écran à la demande pour la communication.

Auparavant, les hologrammes étaient limités à de petites productions. Grâce à la technologie de réplication développée dans les laboratoires de Zeiss, il est désormais possible de récupérer automatiquement un hologramme maître en grandes quantités.

Roman Kleindienst, vice-président de Zeiss Microoptics, compare cela à ce que l’invention de l’imprimerie a signifié pour l’écriture : « Ce jalon technologique pour l’holographie peut être comparé à ce que l’invention de l’imprimerie a signifié pour l’écriture. C’est pourquoi nous l’appelons le ‘moment Gutenberg’ de l’holographie ».

Parmi les principales applications de cette technologie, on trouve la création de systèmes de réalité augmentée pour les véhicules, une sorte de HUD qui sera installé sur le pare-brise. L’objectif est de rendre les informations du véhicule visibles sur le pare-brise lui-même.

Cela présenterait de nombreux avantages dans les voitures, notamment en cherchant à éviter les distractions des conducteurs. Les informations sélectionnées apparaissent dans leur champ de vision. Les autres avantages sont la facilité d’utilisation et le confort supplémentaire : le contenu holographique 3D permet davantage de fonctions de conception, de marques, d’orientation et d’informations.

Par exemple, les vitres latérales et arrière peuvent être utilisées pour les communications Car2X. Il est également possible de réguler la transparence du verre des fenêtres ou de rendre le texte et les images projetés visibles uniquement de l’intérieur ou de l’extérieur. Le contenu vidéo est également pris en charge.

En tant que système d’éclairage holographique, la technologie Zeiss Multifunctional Smart Glass, avec son image 3D, offre de nouveaux niveaux de liberté de conception pour les enseignes lumineuses, par exemple, sur les feux de freinage des voitures ou des véhicules à deux roues.

Peut-être l’application la plus intéressante est appelée holocam, qui utilise des éléments d’accouplement, de découplage et de guidage de la lumière pour détourner la lumière incidente vers un capteur caché. Cela éliminerait le besoin de trous ou d’encoches pour loger la caméra et le capteur, et pourrait même permettre aux caméras vidéo de se positionner au centre d’un écran.

La technologie Zeiss Multifunctional Smart Glass peut tout changer : cette technologie transforme n’importe quelle surface en verre en un écran. C’est une technologie révolutionnaire qui ouvre de nouvelles possibilités pour la communication, le divertissement, l’efficacité et le confort. Zeiss présentera ses solutions industrielles avec des équipements et des processus pour la production de masse lors du CES 2024.