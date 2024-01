Après plus d’une décennie de disparition, le portefeuille du créateur de Bitcoin vient de recevoir 1 million de dollars

Satoshi Nakamato est le créateur de Bitcoin et son portefeuille vient de recevoir 50 de ces pièces, ce qui représente une transaction d’un million de dollars

Le portefeuille du créateur de Bitcoin vient de recevoir 1 million de dollars dans cette monnaie et les spéculateurs parlent du retour de Satoshi

Le créateur de Bitcoin vient de recevoir dans son portefeuille 1 million de dollars ou près de 26 bitcoins. Cette transaction est l’une des plus importantes de ces derniers jours, suscitant ainsi des rumeurs sur Satoshi Nakamoto. Qui est le mystérieux Satoshi Nakamoto, le génie qui a inventé Bitcoin et n’a jamais révélé son identité?

Bitcoin est une monnaie numérique décentralisée qui fonctionne grâce à un réseau d’ordinateurs vérifiant les transactions et créant de nouvelles unités. Il a été créé en 2008 par une personne ou un groupe sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, qui a publié un document expliquant le fonctionnement et la philosophie du système.

Un million de dollars en Bitcoin ont été envoyés au portefeuille de Satoshi Nakamoto

Depuis lors, personne n’a pu confirmer qui est réellement Satoshi, ni s’il est toujours vivant ou impliqué dans le projet. Satoshi détiendrait l’une des plus grandes fortunes en Bitcoin, estimée à environ 50 milliards de dollars au prix actuel.

Son portefeuille contient plus d’un million de bitcoins, qui ont été minés au cours des premières années du réseau, lorsque la difficulté et la concurrence étaient très faibles. Cette transaction s’ajouterait à son portefeuille, augmentant ainsi le volume de bitcoins qu’il gère.

Revenons à l’opération qui a fait réagir. Le 6 janvier 2024, le portefeuille de Satoshi a reçu un transfert de 50 bitcoins, équivalant à un million de dollars, provenant d’une adresse inconnue.

Either Satoshi woke up, bought 27 bitcoin from Binance, and deposited into their wallet, or someone just burned a million dollars pic.twitter.com/w34kjnAHPJ — Conor (@jconorgrogan) Janvier 6, 2024

Cette opération a attiré l’attention des experts et des amateurs, qui ont spéculé sur les possibles raisons et conséquences de ce mouvement. Beaucoup considèrent qu’il s’agit de Satoshi lui-même, mais d’autres pensent que cela pourrait faire partie d’une stratégie EFT.

Il faut avouer que personne ne sait avec certitude qui a envoyé les bitcoins, ni dans quel but. On ne sait pas non plus si Satoshi a reçu le message ou s’il va répondre d’une manière quelconque. La seule chose que l’on sait, c’est que la transaction a été confirmée par le réseau et que les bitcoins ont été enregistrés dans le portefeuille de Satoshi.

Il est clair que cet événement a ravivé l’intérêt et la spéculation sur la figure de Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin qui reste une énigme pour le monde. Après plus d’une décennie de disparition, le portefeuille du créateur de Bitcoin vient de recevoir 1 million de dollars, et personne ne sait ce que cela signifie. S’agit-il du début d’une nouvelle ère pour Bitcoin, ou juste une anecdote de plus dans son histoire?