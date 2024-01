La véritable relation entre Elon Musk et les drogues est plus complexe que ce que vous lisez

Selon un communiqué du Wall Street Journal, les investisseurs et les dirigeants de Tesla seraient préoccupés par l’utilisation de substances illicites par Elon Musk. On parle de ce sujet depuis des années, au moins depuis 2018 lorsque l’entrepreneur a admis utiliser un puissant somnifère pour dormir.

Le 6 janvier, le Wall Street Journal a publié un communiqué repris par de nombreux médias qui mentionne les inquiétudes de plusieurs dirigeants de Tesla concernant l’utilisation de substances par Elon Musk. Il ne s’agit pas seulement d’ingénieurs récemment embauchés. Parmi les personnes citées figurent également des cadres et d’anciens membres du conseil d’administration. Il s’agit d’un sujet qui n’est pas du tout nouveau. En réalité, depuis des années, la relation entre Elon Musk et les substances est au centre d’enquêtes et de rumeurs.

Cette préoccupation aurait poussé certains d’entre eux à demander l’aide de Kimbal Musk, frère et parfois associé d’Elon. Selon ce qui est écrit dans la biographie écrite par Walter Isaacson, la relation entre les deux, surtout ces dernières années, est devenue fluctuante, mais en général, les liens d’Elon avec sa famille sont solides. Sauf avec son père.

Que dit l’enquête du Wall Street Journal

Dans l’enquête du Wall Street Journal, la liste des drogues est longue. Nous avons LSD, cocaïne, champignons, kétamine et ecstasy. Des substances différentes avec des effets différents. Certaines sont stimulantes, d’autres hallucinogènes. En tout cas, la thèse sous-jacente est que l’utilisation de ces substances n’est pas compatible avec les fonctions opérationnelles d’Elon Musk. Le communiqué se concentre sur Tesla, mais il peut bien sûr s’étendre à d’autres entreprises dans lesquelles l’homme le plus riche du monde exerce un rôle opérationnel, à commencer par SpaceX.

La réponse d’Elon Musk : « Je m’y attendais »

Pour l’instant, Elon Musk n’a pas répondu à l’enquête du Wall Street Journal. Il n’a pas répondu aux demandes de clarification formulées par les journaux, mais cela est habituel, juste après avoir acheté Twitter il avait créé un paramètre qui répondait par l’emoji du caca aux e-mails destinés à la presse. Cependant, Musk a donné une première réponse depuis son compte sur X.

En relançant un commentaire d’un autre compte, Musk a écrit : « C’était à prévoir. Ils ne s’arrêteront devant rien pour détruire X ». Une thèse connue. Selon Elon Musk, son X peut devenir une source d’information horizontale en contradiction avec le système des médias. Une idée, cette fois, pas vraiment nouvelle. Les enquêtes le concernant, comme celle du Wall Street Journal, seraient donc motivées par la crainte des vieux médias de se faire voler le travail par les réseaux sociaux.

Le mode de vie vorace d’Elon Musk

En dehors des théories sur les processus d’information d’Elon Musk, il est peut-être préférable de commencer par un autre aspect. Les habitudes quotidiennes de l’homme le plus riche du monde attirent l’attention du public depuis un certain temps. Comment cela pourrait-il être autrement ? Musk n’est pas un héritier riche et il n’a pas non plus pris du recul par communiqué à ses entreprises comme d’autres collègues. Il ne parcourt pas les côtes de la Méditerranée comme Jeff Bezos et ne s’engage pas dans des projets humanitaires comme Bill Gates.

Dans ses biographies, ses documentaires sur son histoire, ses podcasts, ses interviews et ses Spaces sur X, on constate toujours sa tentative vorace de contrôler et de guider tous les processus de ses entreprises. Nous l’avons vu avec Twitter : il a fallu des mois avant qu’il confie le rôle de PDG à Linda Yaccarino. Cela fonctionne pour les grandes entreprises, mais aussi pour les plus petites.

Un désir vorace qui se manifeste également dans ses habitudes alimentaires. Dans les premières pages de la biographie d’Isaacson, il est raconté qu’au cours d’un déjeuner entre l’auteur et Musk, l’entrepreneur dévore chaque plat en quelques secondes. Et encore. Musk boit des tasses de café américain mais veut qu’elles soient servies bouillantes : c’est le seul moyen de ne pas tout boire en quelques gorgées.

La relation avec les substances

En plus des anecdotes amusantes, il y a aussi les substances. Le compte-rendu de sa relation avec les médicaments et les drogues illégales commence à l’été 2018. Depuis son compte Twitter, Elon Musk annonce la possibilité de transformer Tesla en entreprise privée, en la retirant de la bourse pour 420 dollars par action. Oui, la référence est toujours à la consommation de marijuana. Le tweet a suscité l’inquiétude des actionnaires, qui ont commencé à se demander si Musk était encore capable de diriger l’entreprise. Cela a ensuite entraîné une série de sorties publiques qui n’ont pas amélioré sa situation. En août 2018, une interview dans le New York Times indique qu’il est proche de l’épuisement et qu’il utilise de l’Ambien, un somnifère : « C’est souvent un choix entre ne pas dormir ou prendre de l’Ambien ».

En septembre 2018, une interview est organisée dans le podcast Joe Rogan Experience pour apaiser les investisseurs. L’idée est bonne, mais à un certain moment, Joe Rogan passe un joint à Elon Musk. Le milliardaire s’assure d’abord que fumer de la marijuana est légal en Californie, où ils se trouvent tous les deux, puis il commence à fumer. L’interview sort, ses photos en train de fumer sont publiées. Un autre désastre.

En septembre 2023, Elon Musk déclare qu’après cette apparition, il a été obligé de se soumettre à des tests de dépistage de drogues irréguliers pendant deux ans. Une pratique qui a également concerné certains employés de SpaceX, l’entreprise spécialisée dans l’industrie spatiale. SpaceX est liée au gouvernement américain par une série de contrats avec la NASA. Selon les dires de Musk, parmi les clauses figure l’interdiction de consommer des drogues sur le lieu de travail.

Le microdosage d’Elon Musk

L’enquête publiée aujourd’hui par le Wall Street Journal n’est pas la première sur l’utilisation de substances par Elon Musk. En juin 2023, le journal a publié une autre enquête sur l’utilisation de drogues parmi les entrepreneurs de la Silicon Valley qui a révélé une autre habitude de Musk : la microdose. Il s’agit d’une pratique selon laquelle l’utilisation de très petites doses d’une substance réduirait les risques et apporterait uniquement des avantages. Plus précisément, Musk aurait utilisé de la kétamine pour traiter la dépression.

Un exemple que vous avez peut-être déjà rencontré est la codéine : un opioïde contenu en petites quantités dans le sirop contre la toux. Si vous le prenez conformément aux instructions médicales, il calme la toux. Si vous en prenez de grandes quantités, cela a des effets légers similaires à ceux des opioïdes plus forts. En pratique, cela crée une certaine confusion générale dans tout le corps.

Cela est beaucoup utilisé dans le milieu du trap, comme le reconnaît également Sfera Ebbasta lors d’une interview en janvier 2018. Les sirops à la codéine sont mélangés à des boissons sucrées : cela s’appelle le Purple Drank. Évidemment, l’utilisation de substances en microdosage n’est pas une pratique médicalement acceptée. Les effets peuvent être difficiles à gérer, tant en ce qui concerne la gestion du dosage que la survenue d’une dépendance.