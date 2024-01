Un sous-marin autonome gigantesque : le plan secret des États-Unis pour dominer les mers

Dans le domaine des sous-marins autonomes, celui-ci est d’une taille énorme, bien que pâle en comparaison des sous-marins habités

Ce sous-marin cherche à dominer les profondeurs

Les sous-marins sont devenus des pièces maîtresses des océans de notre planète. Non seulement pour la guerre, puisque certains millionnaires envisagent de construire des yachts sous-marins pour pousser encore plus loin le luxe et le niveau de vie. Cependant, les sous-marins restent essentiellement militaires ou utilisés pour la recherche scientifique des profondeurs. Dans un monde où la course aux armements est à son paroxysme et où la Chine développe des canons hypersoniques, toutes les puissances mondiales mettent en avant leurs nouvelles créations. Dans ce cas, nous parlons d’un sous-marin américain totalement autonome.

Un sous-marin pour changer les règles du jeu

D’après le blog d’actualités de Boeing lui-même, l’entreprise spécialisée dans les véhicules aériens, spatiaux et maritimes a développé et livré la première unité de l’Orca, un sous-marin entièrement autonome capable d’effectuer des missions de manière totalement indépendante.

C’est le couronnement de plus d’une décennie de travail pionnier pour développer un véhicule sous-marin entièrement autonome, doté d’une grande capacité de charge et capable d’opérer totalement indépendamment de son véhicule hôte – Ann Stevens, vice-présidente des systèmes et de l’intelligence chez Boeing Maritime.

Le véhicule, qui a connu des dépassements de coûts importants, a été testé pendant des années et a finalement démontré qu’il possède des capacités uniques susceptibles de changer à jamais la manière dont les flottes maritimes interagissent avec les océans, que ce soit dans des environnements de guerre ou lors de manœuvres militaires.

J’ai eu le plaisir d’assister à la naissance du premier sous-marin de ce type et je suis fière de son innovation, de sa persévérance et de son engagement inébranlable, qui ont abouti au sous-marin UUV le plus avancé et le plus performant au monde – Ann Stevens, vice-présidente des systèmes et de l’intelligence chez Boeing Maritime.

En ce qui concerne ses performances, il s’agit d’un véhicule sans équipage conçu pour transporter de très lourdes charges et capable de naviguer en solitaire pendant des mois tout en passant totalement inaperçu grâce à ses capacités technologiques avancées. En ce qui concerne son autonomie, cela a été rendu possible grâce à un système de moteurs hybrides diesel-électriques. Cependant, on en sait peu sur la technologie qu’il utilise en raison de considérations liées à la sécurité de l’appareil lui-même et à la crainte que l’espionnage d’autres puissances ne compromette ce type d’innovations technologiques.

Il s’agit d’un véhicule qui va changer les règles du jeu pour les flottes – Ann Stevens, vice-présidente des systèmes et de l’intelligence chez Boeing Maritime.

À ce stade, beaucoup verront la taille de l’Orca et penseront qu’il n’est pas si grand. Et c’est vrai, comparé à la taille des autres sous-marins habités, celui-ci est assez petit. Cependant, si nous le comparons à d’autres sous-marins sans équipage, celui-ci est absolument gigantesque.

En résumé, voici ce que nous avons :