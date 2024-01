La Chine possède une arme qui peut tout changer : elle peut pulveriser les tanks américains d’un simple effleurement

La Chine et les États-Unis continuent de montrer leur puissance militaire pour prouver que chaque puissance est supérieure à l’autre

La nouvelle arme chinoise pourrait détruire ce char rien qu’en le touchant | Image : Wikipedia

La Chine fait souvent les gros titres grâce à son puissant moteur à hydrogène et à ses découvertes récentes d’une réserve de pétrole gigantesque. Cependant, au-delà de la technologie civile, elle donne également des preuves constantes de mener une puissante course aux armements. Dans ce cas, nous constatons que la Chine a réussi à développer un canon hypersonique et l’a maintenant mis à l’épreuve en le testant en simulation contre les chars américains.

Diviser les chars en deux ou les désactiver complètement, la puissance des armes cinétiques

D’après le journal chinois South China Morning Post, un groupe de chercheurs chinois a effectué une série de simulations sur l’utilisation d’armes cinétiques et sur la façon dont les chars américains réagiraient à ce type d’attaques de la part des armes chinoises.

La réponse a été vraiment écrasante et ne laisse que peu de doutes sur le potentiel destructeur que ces machines renferment. Ainsi, ils ont utilisé pour les tests une sphère solide d’environ 20 kg pour montrer que ce type d’arme est capable de causer de graves dommages aux chars les plus avancés de l’armée américaine. Cette « petite » munition est capable de générer 25 mégajoules d’énergie.

Avec ce projectile, ils ont pu démontrer que le char pourrait être complètement désactivé de l’intérieur, causant des dommages irréparables, même si sa structure externe semble totalement normale. Selon ce média « Même si l’équipage survivait à l’impact, il serait totalement impossible de remettre le char en fonctionnement ».

Si la puissance du tir augmente et atteint directement le char, il a été démontré que l’onde de choc produite lors de l’impact pourrait le diviser en deux, le laissant totalement détruit.

En résumé :

La Chine a démontré son potentiel militaire avec cette nouvelle arme.

Il s’agit pour le moment seulement de simulations réalisées en laboratoire.

Bien que ce type de simulations soit généralement très précis, il faut en tenir compte.

La simulation a montré que si un petit projectile heurtait le char, il était capable de le rendre totalement irréparable en détruisant ses systèmes internes.

En cas de frappe directe avec un projectile légèrement plus gros, il pourrait être coupé en deux sans aucun problème.

Actuellement, les chars de combat se trouvent dans une situation quelque peu complexe au sein de l’organisation militaire. Depuis leur invention, s’ils n’ont pas été décisifs, ils ont été considérablement utiles pour mener des attaques. Cependant, les conflits actuels ont montré que le char est un véhicule très coûteux qui peut être mis hors service avec une facilité déconcertante.

L’infanterie et les drones peuvent désormais mettre hors service un char de combat. À cela s’ajoute maintenant ce type d’artillerie cinétique. À l’origine, il n’était pas prévu de l’utiliser pour ce type d’objectifs, mais avec la réduction des coûts de production, ils commencent également à devenir des éléments antichars très intéressants.