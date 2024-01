L’Intelligence Artificielle sauve des vies : voici comment elle peut avertir du risque d’inondations

Des scientifiques et géologues norvégiens ont développé une IA qui détecte le risque d’inondations et alerte en temps réel pour protéger les citoyens

Il existe une Intelligence Artificielle qui peut prédire en temps réel l’arrivée des inondations dans les villes

Un rapport de la Banque mondiale publié en juin 2022 indique que près de 1 800 personnes vivent dans des zones à risque d’inondation dans le monde entier. Sachant que la situation de la planète ne s’est pas améliorée, il est probable que ce chiffre reste le même, voire ait empiré depuis lors.

C’est précisément cette donnée qui met en évidence l’importance d’une nouvelle Intelligence Artificielle qui peut détecter et avertir du risque d’inondations en temps réel. Étant donné qu’un cinquième de la population mondiale vit dans des zones à risque d’inondation, cette IA peut sauver de nombreuses vies si elle est développée et utilisée correctement.

Le fonctionnement de l’IA qui détecte les possibles inondations

La BBC rapporte la création d’une Intelligence Artificielle qui peut détecter en temps réel le risque d’inondation dans une zone donnée. Derrière ce projet se trouve un groupe de scientifiques et géologues norvégiens appelé 7Analytics, qui propose déjà l’outil aux entreprises et aux autorités locales. Étant donné qu’il y a plus de 1,8 milliard de personnes à risque, il est clair que cette IA peut sauver de nombreuses vies.

L’Intelligence Artificielle innovante utilise d’abord les informations des prévisions météorologiques pour les 7 prochains jours. De plus, elle tient également compte de la géographie du terrain et des rivières, de l’organisation des villes et du niveau de drainage de celles-ci. En analysant toutes ces informations, l’outil peut détecter quand une inondation se produira et dans quelle zone précise.

De plus en plus d’entreprises et d’autorités font confiance au travail de l’IA de 7Analytics.

Comme l’indique la BBC, il semble que cette IA puisse reconnaître par où l’eau s’écoulera et quelles zones seront les plus touchées. « Nous pouvons leur dire qu’ils auront 50 cm d’eau à leur entrée dans cinq jours, et nous pouvons leur dire quand cela diminuera », explique Jonas Torland, co-fondateur de 7Analytics.

Cette entreprise a eu du mal à obtenir des financements lors de ses premiers mois d’existence après sa création en 2020. Cependant, les entreprises et les autorités sont de plus en plus conscientes du danger que représentent les inondations, et elles font appel à l’aide de 7Analytics comme mesure de protection. C’est pourquoi de plus en plus d’investisseurs apportent leur support financier.

Cette entreprise n’est pas la seule dans le monde à détecter l’arrivée des inondations. Comme le souligne la BBC, il existe une entreprise londonienne appelée Neara qui crée des simulations numériques d’inondations pour les compagnies électriques. Ainsi, elles peuvent savoir quels câbles il convient de déconnecter, où il faut rediriger l’énergie et quelles sont les zones où l’électricité peut être rétablie.

De plus, il convient de rappeler que cela fait des années que Google offre des services similaires gratuitement. En 2018, nous avons appris comment Google utilisait l’Intelligence Artificielle pour détecter les inondations. De plus, Google Maps signale les catastrophes naturelles en temps réel depuis 2019.