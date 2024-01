Le prestigieux MIT vous offre 30 cours sur l’IA, l’électronique, la programmation et bien plus totalement gratuitement

Voici tous les cours que vous pourrez profiter gratuitement

Le MIT propose parfois ce type de cours

Le MIT est l’une des universités les plus prestigieuses au monde. Pour beaucoup de personnes, il est même considéré comme la meilleure. Ses inventions sont souvent révolutionnaires, allant de la dernière technologie en robotique aux respirateurs artificiels qui ont sauvé des vies pendant la pandémie de COVID-19. De temps en temps, le MIT lance une série de cours gratuits et cette fois-ci, de nouveaux cours très intéressants sont disponibles sur la plateforme. C’est pourquoi nous allons vous raconter tout ce que cette université peut nous offrir en tant qu’utilisateurs et quels domaines de connaissances ils abordent.

Cependant, les cours sont en anglais, donc la barrière de la langue peut être assez importante.

Comment accéder gratuitement aux cours du MIT

Accéder aux cours du MIT est très simple, il suffit de se rendre sur le site web de EDX et de profiter de toutes sortes de connaissances offertes par la meilleure université au monde.

Accéder aux cours du MIT

Une fois que vous y êtes, il vous suffit de choisir le cours que vous souhaitez et une fois que vous y êtes, il vous suffit de cliquer sur « Enroll » pour commencer à le suivre. Chaque cours a ses propres caractéristiques, certains sont guidés par des professeurs, tandis que d’autres sont déjà préconçus et vous n’avez qu’à suivre les présentations.

Cependant, ces cours n’offrent pas de certificat de participation, donc ils sont généralement destinés aux personnes qui souhaitent acquérir des connaissances supplémentaires mais qui ne veulent pas les appliquer spécifiquement dans un contexte professionnel. Si vous souhaitez obtenir un certificat pour ces cours, vous devrez payer un certain montant pour chaque cours que vous terminez.

Liste des cours gratuits du MIT

Voici la liste d’environ trente cours que le MIT a lancés pour que tout le monde puisse en profiter, partout dans le monde et gratuitement. Il y a plus de cours, mais beaucoup n’ont pas encore commencé, ou sont sur le point de se terminer. Voici donc les plus importants :

Une histoire mondiale de l’architecture

Devenir entrepreneur

Biologie biochimique : biomolécules, méthodes et mécanismes

Biologie mobile : transport et signalisation

Circuits et électronique 1 : Analyse de base des circuits

Circuits et électronique 2 : Amplification, Vitesse et Retard

Circuits et électronique 3 : Applications

Données collaboratives en santé

Marchés dérivés : stratégies et modèles avancés

Économie et politique de l’énergie

Comptabilité financière

Réglementation financière : de la crise financière mondiale aux fintech et la pandémie de COVID

Fondements de la finance moderne

Fondements de la finance moderne II

Génétique : Analyse et Applications

Génétique : génétique des populations et des traits humains

Génétique : les bases

Introduction à la biologie : le secret de la vie

Introduction à la pensée computationnelle et à la science des données

Introduction à l’informatique et à la programmation avec Python

Apprentissage automatique avec Python : des modèles linéaires à l’apprentissage profond

Fabrication d’une thérapie mobile : principes et pratiques de fabrication

Gestion en ingénierie : comptabilité et planification

Méthodes mathématiques pour la finance quantitative

Création de produits et services à l’ère d’Internet

Analyse de la chaîne d’approvisionnement

Conception de bâtiments durables

Énergie durable

Comprendre le monde à travers les données

Musiques du monde : rythmes globaux

Comme vous pouvez le voir, il y a des cours de toutes sortes, depuis ceux consacrés à l’histoire de l’art, comme c’est le cas de Une histoire mondiale de l’architecture, jusqu’à d’autres avec des applications plus pratiques. De plus, il ne pouvait pas manquer le cours pour devenir un expert en entrepreneuriat et en finance. Ainsi, c’est une liste de cours assez complète, mais tous sont considérés comme étant à un niveau fondamental.