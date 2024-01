Intelligence artificielle générale (AGI) : qu'est-ce que c'est et pourquoi sa découverte peut changer le monde

Intelligence Artificielle Générale : risque, opportunité et outil qui pourrait tout changer

L’intelligence artificielle générale pourrait arriver très bientôt

Depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI, et depuis son saut exponentiel de qualité avec GPT-4, il y a un terme qui ne cesse de se répéter parmi les experts qui travaillent sur le développement de l’IA : l’avènement de l’Intelligence Artificielle Générale. Ce concept peut être entendu avec toutes sortes d’arguments, ceux qui croient que cela va être une révolution qui va tout changer pour toujours, et ceux qui sont totalement contre car ils pensent qu’il y a de nombreux dangers liés à cela. C’est pourquoi notre objectif aujourd’hui est de comprendre ce qu’est réellement l’Intelligence Artificielle Générale et quand elle pourrait arriver chez nous tous.

Qu’est-ce que l’AGI

L’Intelligence Artificielle Générale, ou AGI (pour Artificial General Intelligence en anglais), est une idée conceptuelle qui décrit un ordinateur capable de penser et d’agir comme un être humain en termes de raisonnement et d’intelligence. Dans ce cadre, des superordinateurs qui veulent imiter les cerveaux humains sont déjà en train d’être créés, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour qu’ils soient aussi intelligents que nous ou qu’ils aient cette pointe de créativité qui manque à une IA actuelle.

Actuellement, les IA, aussi bonnes qu’elles puissent être, ne peuvent pas résoudre des erreurs qui ne font pas partie de leur base d’apprentissage. Autrement dit, les IA actuelles sont généralement parfaites pour remplir une série de fonctions très larges, mais elles doivent toujours être orientées de manière à ce que ces IA aient une base de connaissances sur laquelle elles se sont appuyées pour apprendre. En réalité, l’IA se trompe parfois dans des aspects vraiment basiques, comme des problèmes mathématiques basiques pour enfants ou elle invente des données qui n’ont jamais existé.

En revanche, l’AGI ne commettrait pas ces erreurs. Ce serait une machine de connaissance parfaite, capable de fonctionner grâce à sa propre singularité et de manière autonome, avec une grande connaissance dans tous les domaines et en raisonnant avec son savoir comme nous le ferions en tant qu’êtres humains, voire même mieux.

Cependant, c’est un terme hypothétique, ce qui signifie que nous pourrions ne jamais le voir se concrétiser.

Date d’arrivée de l’Intelligence Artificielle Générale

Il est vraiment difficile de donner une date exacte à laquelle l’AGI arrivera. Pour le moment, il est clair que l’IA avance à pas de géant et il est cru que grâce à ce processus d’innovation et de développement, elle arrivera tôt ou tard. Cependant, personne dans l’industrie n’ose donner une date précise sur cette question. Pour la grande majorité, d’ailleurs, cela n’est même pas une nécessité, car ils préfèrent d’abord se concentrer sur les problèmes qui doivent être résolus dès maintenant.

Il est presque impossible de savoir quand l’AGI fera son apparition dans nos vies.

Très souvent, lorsque l’on parle d’Intelligence Artificielle Générale, c’est dans le but d’attirer les investisseurs pour qu’ils injectent les sommes d’argent nécessaires au coûteux développement de l’IA. Cela amène certains à avancer des dates, comme le PDG de SingularityNET, qui a affirmé qu’elle arriverait d’ici 2031.

Malheureusement, il est actuellement impossible de dire quand elle arrivera, mais tout indique qu’il reste encore un long chemin à parcourir pour y parvenir. En réalité, cela pourrait être un événement chimérique qui n’arrivera jamais, car il pourrait arriver un moment où les êtres humains atteindront une limite de développement insurmontable pour les technologies actuelles.

En résumé :

La date d’arrivée de l’AGI n’est pas connue exactement.

Cela dépend de l’évolution du développement des IA actuelles.

Les experts préfèrent se concentrer sur la résolution des problèmes actuels.

En réalité, elle pourrait ne jamais arriver.

Les grands problèmes de l’AGI

C’est probablement l’un des points les plus controversés qui entourent les Intelligences Artificielles Générales. Pour l’instant, il s’agit d’un simple concept, mais des théories ont déjà été avancées sur ses énormes dangers et les implications éthiques négatives qui se cachent derrière. Comme le déclarait OpenAI dans son blog, c’est l’un des enjeux les plus importants sur lesquels l’humanité travaille dans son ensemble. Cependant, cela n’empêche pas qu’il existe quelques risques, tant sur le plan éthique que sur le plan de la sécurité, qui pourraient remettre en question la nécessité d’un tel développement.

Le risque dont on parle le plus est le danger que l’IA pourrait représenter pour l’humanité. Google lui-même a averti qu’il pourrait s’agir d’un risque existentiel pour notre espèce. Même Sam Altman, fondateur d’OpenAI, a averti qu’elle pourrait nous manipuler pour prendre le contrôle de notre espèce. C’est quelque chose de vraiment important, mais parmi les risques imminents, c’est peut-être celui qui devrait être considéré comme le moins prioritaire.

Le problème éthique le plus urgent et direct concerne les droits d’auteur. ChatGPT a appris à partir de livres protégés par des droits d’auteur qui n’ont pas été respectés, du moins selon certains experts. Cela pose un problème manifeste si l’on considère que l’apprentissage de l’IA fait que des entreprises privées profitent du travail d’autres personnes. Après tout, les IA sont généralement des modèles fermés dont on ignore d’où vient leur flux d’apprentissage, ce qui montre une transparence très importante. De plus, de nombreux artistes affirment que les IA qui génèrent des images ont appris de leur travail.

Mis à part le fait que l’IA représente un risque pour l’existence de l’humanité, elle présente encore des risques importants.

Cela est directement lié aux experts et personnalités importantes qui demandent une réglementation pour rendre l’IA durable. Des personnalités telles que le pape François ont appelé à la réglementation de l’IA, sans oublier le manifeste qui demande de fixer des limites à l’IA et qui a été signé par de multiples figures éminentes du monde de la technologie. Les perspectives de l’IA peuvent être multiples et très contradictoires : certains demandent un modèle de réglementation souple, tandis que d’autres exigent une réglementation vraiment stricte.

Enfin, l’un des problèmes les plus préoccupants pour les personnes au quotidien est la question des emplois qui vont disparaître à cause de l’IA, qui se multiplieront considérablement à mesure qu’elle perfectionnera de plus en plus ses modèles.

Cela ravive le débat sans fin sur la possibilité d’un revenu de base universel comme solution idéale lorsque les robots et les IA nous remplaceront tous de manière définitive et que le marché du travail ne pourra pas absorber davantage de personnes. À cet égard, Sam Altman lui-même a lancé une initiative en faveur d’un revenu universel, mais certains de ses employés ont quitté l’entreprise et ont indiqué que les choses n’étaient pas bien faites dans ce domaine.

En résumé, les problèmes sont les suivants :

Beaucoup pensent que l’AGI pourrait mettre fin à l’humanité.

Son apprentissage pourrait violer les droits d’auteur de nombreuses personnes.

La réglementation gouvernementale et supranationale est également un problème.

Enfin, il y a le problème des nombreux emplois qui pourraient disparaître.

Possibles avantages d’une Intelligence Artificielle Générale

Les avantages de l’AGI sont nombreux et variés. Nous parlons du développement d’une technologie plus intelligente que les êtres humains eux-mêmes, et pas seulement cela, mais capable de gérer des tonnes de données en quelques secondes seulement. Cela représenterait un tournant crucial dans la recherche scientifique. Cela nous permettrait de faire un nouveau bond ou révolution scientifique qui dépasserait les précédentes et apporterait de nouveaux et intéressants avantages pour tous.

À cet égard, cela pourrait aider à guérir des maladies contre lesquelles nous luttons depuis des millénaires, voire à développer des médicaments spécifiques à une vitesse que le développement humain n’a pas encore atteinte. Les sciences de la santé seraient les principales bénéficiaires de tout cela, non seulement grâce à leur aide au développement et à la recherche, mais aussi parce qu’elles seraient capables d’offrir une assistance individuelle et totalement personnalisée à chaque patient, quelles que soient ses affections, ce qui accélérerait les temps d’attente dans les établissements médicaux et améliorerait considérablement les pronostics. Il existe déjà des intelligences artificielles qui savent quand vous allez mourir et qui peuvent même reconstruire l’histoire de votre vie pour prévenir toute maladie qui pourrait être fatale pour vous.

Les avantages sont si importants que certains experts sont prêts à affronter les multiples dangers.

Ce n’est pas le seul domaine dans lequel elle se démarquerait, car elle pourrait également être utile dans des secteurs tels que l’éducation, où le traitement personnalisé d’un robot pourrait être crucial pour nous aider à apprendre à notre rythme et à exploiter toutes nos qualités. C’est ce que Bill Gates lui-même a prévu lorsqu’il a fait part de ses préoccupations aux enseignants du secondaire.

Beaucoup de ces aspects, comme on peut le constater, sont déjà mis en œuvre par des IA simples. Par conséquent, une Intelligence Artificielle Générale pourrait être encore plus révolutionnaire et changer les paradigmes de la connaissance de manière décisive. À condition que nous soyons prêts à accepter les risques qu’une IA pourrait entraîner.

En résumé :