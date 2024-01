2024 : l’année où l’IA danse avec ton smartphone

La prochaine grande évolution de nos téléphones portables ne sera ni pliable, ni transparente, ni holographique… Elle est déjà là et arrive avec l’IA !

Samsung ouvrira le bal lors de son événement Unpacked 2024 avec des Galaxy S24 axés sur l’IA.

L’industrie du smartphone avait besoin d’un bon stimulant et nous pouvons attester qu’elle l’a déjà trouvé. Maintenant, il reste à savoir si les fabricants parviendront à nous convaincre, mais ce qui est clair, c’est que le marché est toujours avide de nouveautés importantes et il semble que ni la 5G, ni la photographie de qualité supérieure, ni même la révolution pliable n’aient suffi à faire remonter les chiffres de ventes d’antan.

Ainsi, la prochaine révolution de nos téléphones se profile déjà et elle ne viendra pas avec des performances matérielles élevées, des designs innovants ou les capteurs et objectifs les plus professionnels du secteur. Elle viendra plutôt avec une nouvelle expérience centrée sur l’intelligence artificielle, qui va évidemment se frayer un chemin dans tous les aspects de nos vies, y compris nos smartphones.

L’évolution des IA a été fulgurante, Google lui-même prépare une restructuration après avoir intégré toutes ses équipes liées à DeepMind, tandis que Meta teste des dizaines de fonctionnalités d’IA sur WhatsApp, Instagram et Facebook. Un autre géant comme Samsung est déjà prêt pour un événement Unpacked 2024 qui nous apportera des Galaxy S24 axés de manière catégorique sur l’IA.

Samsung nous prépare déjà des Galaxy S24 avec de nombreuses nouveautés axées sur l’IA, tandis que Google présente progressivement ses implémentations, Meta teste également les siennes sur WhatsApp ou Instagram et le reste des géants du secteur s’efforcent de compléter leurs développements… 2024 est l’année de l’IA !

Effectivement, cette année 2024 sera l’année où les IA s’intégreront définitivement et pour toujours dans nos téléphones, justifiant enfin la présence de ces unités de traitement neuronal (NPU) dans les puces et complétant l’expérience avec non plus des assistants numériques incomplets, mais avec des chatbots prêts à nous aider dans tout ce dont nous avons besoin, des générateurs de contenu synthétiques, des éditeurs intelligents et bien plus d’options dont le potentiel est l’imagination, et que nous verrons certainement se développer au fil des mois.

Nous ne savons pas ce que nous réserve l’essor de l’IA sur des appareils qui sont devenus presque une partie de nous-mêmes, mais une chose est sûre, nous avons de grandes attentes quant à tout ce qu’ils peuvent nous offrir dans un avenir proche. En effet, Samsung a déjà ouvert le bal en nous offrant un aperçu de certaines fonctionnalités très intéressantes :

Traduction en temps réel : les nouveaux Galaxy seront capables de nous aider avec des langues étrangères en direct, comme si nous avions un traducteur avec nous en permanence.

: les nouveaux Galaxy seront capables de nous aider avec des langues étrangères en direct, comme si nous avions un traducteur avec nous en permanence. Clavier avec IA : le clavier de One UI pourra nous aider à mieux écrire et à adapter les tons de la conversation de manière autonome, en plus d’intégrer des fonctionnalités génératives pour faciliter l’écriture.

: le clavier de One UI pourra nous aider à mieux écrire et à adapter les tons de la conversation de manière autonome, en plus d’intégrer des fonctionnalités génératives pour faciliter l’écriture. Édition de contenu multimédia avec IA : les éditeurs avec IA intégrés dans One UI permettront de déplacer ou de supprimer des objets, de compléter des photographies en remplissant les espaces vides, d’améliorer automatiquement les photos et les vidéos ou de réaliser des zooms nocturnes et de l’astrophotographie avec une qualité maximale.

: les éditeurs avec IA intégrés dans One UI permettront de déplacer ou de supprimer des objets, de compléter des photographies en remplissant les espaces vides, d’améliorer automatiquement les photos et les vidéos ou de réaliser des zooms nocturnes et de l’astrophotographie avec une qualité maximale. Écran adaptatif : que nous diffusions en continu, jouions ou regardions du contenu multimédia, les Galaxy S24 pourront automatiquement adapter l’écran pour améliorer les couleurs, le rendre plus lumineux et offrir en permanence la meilleure expérience en apprenant de nos préférences et de nos types d’utilisation.

De son côté, Google devrait également envisager l’intégration de Bard en tant qu’assistant intelligent natif sur Android, bien qu’il soit très probable qu’il arrive exclusivement sur les téléphones Pixel, du moins dans un premier temps, tandis que d’autres nouveautés comme l’IA générative de Google Play seront déployées au fil des semaines.

Samsung nous a déjà dit que les smartphones ne seraient plus jamais « smart », mais quelque chose comme des « AI Phones », sans que cela ait quoi que ce soit à voir avec la pomme croquée, et si la société de Séoul trace cette voie, c’est là que le catalogue Android se dirigera probablement dans les semaines et les mois à venir.

Nous devrons être attentifs à tout ce qu’ils nous proposent, mais si vous voulez vous lancer dans la révolution de l’IA en 2024, vous devrez préparer vos portefeuilles, car il est très probable que toutes ces nouveautés soient déployées, comme toujours, d’abord dans le segment le plus haut de gamme et performant, où se trouvent les téléphones « haut de gamme » qui sont aussi les plus chers.