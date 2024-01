Avec ce gigantesque porte-avions, la Chine veut gagner la guerre armamentaire contre les États-Unis

Les États-Unis et la Chine rivalisent pour le poste de première puissance mondiale

C’est avec ce porte-avions qu’elle veut battre les États-Unis

La course aux armements qui se déroule dans cette nouvelle ère de quasi-guerre froide a conduit à l’émergence de technologies militaires jamais vues auparavant. Les États-Unis envisagent même de créer une armée de robots, tandis que la Chine perfectionne de plus en plus ses canons hypersoniques. C’est pourquoi la Chine souhaite se hisser au niveau des États-Unis sur un point clé : son armement naval, et elle a créé un porte-avions qui veut prendre l’avantage sur le pays américain.

Un porte-avions à la pointe de la technologie militaire

Comme le rapportent Novaceno et NavalNews, la Chine a fait un bond qualitatif et quantitatif dans la construction de ses porte-avions.

Le porte-avions Fujian, ou Type 003, est une véritable révolution en termes de technique et de technologie des porte-avions fabriqués en Chine. Il s’agit du troisième navire de ce type dans la flotte du géant asiatique et le premier à être conçu de manière totalement originale, bien que les influences des États-Unis soient plus que claires.

Ainsi, le Fujian sera équipé de technologies de pointe. En réalité, il est prévu qu’il soit plus efficace que les navires américains en utilisant une catapulte électromagnétique sur sa rampe de lancement, ce qui permettra de lancer les avions à une vitesse considérablement élevée.

Cependant, bien que le navire soit déjà opérationnel, c’est-à-dire qu’il flotte et peut naviguer en mer, il reste encore beaucoup à faire, probablement des années. Il reste encore la partie la plus complexe : équiper cette plateforme navale d’armes et de catapultes de lancement qui permettront aux avions de décoller en grand nombre depuis ses plates-formes de lancement.

En résumé :

Contrairement à ses précédents porte-avions, qui étaient des modèles soviétiques modernisés, celui-ci est beaucoup plus original.

Il s’inspire des grands superporteurs américains.

C’est un navire d’une complexité absolument incontestable.

Le porte-avions sera équipé d’une catapulte de lancement électromagnétique qui permettra de lancer de nombreux chasseurs par heure.

Il faudra encore du temps avant qu’il ne soit opérationnel, car toute la technologie militaire à l’intérieur doit être préparée.

Il y a seulement dix ans, la Chine n’avait aucun porte-avions et sa marine était dans une situation très précaire. En réalité, son premier porte-avions était un navire de l’ère soviétique acheté à l’Ukraine, qui connaissait déjà à l’époque de graves problèmes économiques et qui n’avait pas besoin d’un tel navire en raison de sa situation géographique.

Le porte-avions appartenait à la classe de l’amiral Kouznetsov et, bien qu’il fût très utile, il pâlissait déjà face à ceux de ses principaux rivaux militaires. Plus tard, ils ont créé le Shandong, un porte-avions amélioré basé sur celui qu’ils avaient acheté à l’Ukraine. Depuis lors, la Chine a réalisé un saut qualitatif assez remarquable, puisque le prochain porte-avions, le Fujian, suit la voie tracée par les géants porte-avions conçus aux États-Unis.