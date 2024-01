L’IA révèle un grand mystère dans cette incroyable œuvre de Rafael et surprend tous les experts

Le tableau se trouve au Musée du Prado à Madrid

Cette œuvre de Raphaël Sanzio dissimule un intéressant secret | Image : Wikimedia Commons

L’IA peut servir à de nombreuses choses. Alors que certains craignent la disparition de métiers à cause de l’IA, d’autres l’utilisent pour améliorer considérablement leur travail et en tirer des conclusions impossibles autrement. Bien que toutes les nouvelles concernant l’IA ne soient pas toujours positives, cette fois-ci l’utilisation de cette technologie a été très utile pour les experts qui souhaitaient élucider l’attribution d’une œuvre de Raphaël Sanzio, l’un des grands maîtres de la Renaissance aux côtés de Michel-Ange et de Léonard de Vinci.

Le tableau dont nous allons parler aujourd’hui se trouve au Musée du Prado et il recèle plus de secrets qu’il n’y paraît. Après tout, les génies de la Renaissance nous ont légué une quantité innombrable de travail pour comprendre leur œuvre.

Un tableau vraiment surprenant

La Virgen de la Rosa, Rafael🌹 pic.twitter.com/yy0zkAgWxo — Estefen (@jestefens) 13 mai 2023

Jusqu’à présent, on pensait toujours que le tableau de La Vierge à la rose était une œuvre entièrement créée par Raphaël Sanzio. Cependant, une Intelligence Artificielle a détecté un comportement étrange dans les motifs, ce qui suggère que certaines parties pourraient ne pas lui appartenir.

Dans le tableau, nous pouvons voir la Vierge Marie tenant l’enfant Jésus dans ses bras tandis qu’il joue avec Jean-Baptiste, également enfant. À l’arrière-plan se trouve Joseph, qui se fond dans l’obscurité avec une attitude pensée.

Pendant des années, on pensait que ce tableau pouvait être l’œuvre de l’atelier de l’auteur, sans être nécessairement de Raphaël lui-même. Maintenant, une étude publiée dans la revue Heritage Science surprend par ses conclusions. En utilisant un algorithme d’analyse, des chercheurs du Royaume-Unis et des États-Unis ont déterminé grâce à l’IA que le visage de Joseph ne serait pas de Raphaël, mais aurait été peint par une autre personne.

D’autre part, pour ceux qui pensaient que le tableau n’était pas de Raphaël, ils ont également été surpris de conclure que le reste de la composition est bien de lui.

On pense que l’auteur du visage de Joseph pourrait être Giulio Romano, l’un des apprentis les plus illustres du génie d’Urbino.

Par ailleurs, les chercheurs ont tenu à souligner que l’utilisation de l’IA ne vise pas dans ce cas à supprimer des emplois, mais à alléger le flux de travail d’une équipe déjà établie.

En résumé :

Il y a un tableau de Raphaël appelé La Vierge à la Rose au Musée du Prado

On a toujours débattu s’il était de Raphaël ou d’un de ses élèves.

Maintenant, une IA a conclu que Raphaël a réalisé tout le tableau, sauf le visage de Joseph.

Raphaël Sanzio

Raphaël Sanzio est né en 1483 et est décédé en 1520 à l’âge de seulement 37 ans. Il était sculpteur, peintre et architecte de la Renaissance en Italie et se distingue parmi les artistes les plus éminents de cette époque. Sa maîtrise est comparable à celle de Michel-Ange et de Léonard de Vinci, de sorte qu’il est souvent considéré comme faisant partie de la trinité la plus brillante de cette période artistique majeure.

Son œuvre est prolifique, mais on peut notamment citer les fresques de l’École d’Athènes peintes dans les musées du Vatican, où se trouve la grande majorité de son œuvre. En France, nous avons quelques-uns de ses tableaux dispersés dans tout le pays, mais l’œuvre mentionnée dans cette actualité, La Vierge à la rose, se trouve au Musée du Prado de Madrid.