Pendant des décennies, un mystérieux bruit des profondeurs marines n’avait pas d’explication : maintenant, il en a une.

Ce bruit était un véritable mystère

Bien que les profondeurs océaniques nous soient inconnues, nous sommes assez bien informés sur le fonctionnement des masses d’eau

Notre planète cache très peu de surprises à l’intérieur. Du moins à la surface terrestre, car les plaines abyssales restent encore un mystère dangereux pour les humains. Nous ne savons pas avec précision ce qui se trouve au plus profond des eaux de notre planète, mais il est intéressant de penser que c’est un territoire que nous n’avons pas encore maîtrisé et qui pourrait donner des pistes de recherche pour en savoir beaucoup plus sur les profondeurs et aussi exploiter leurs matières premières.

À l’époque, une équipe de chercheurs a découvert de mystérieuses sphères parfaites au fond de la mer et maintenant ce qui a été révélé est un étrange bruit qui se trouvait dans les profondeurs de la mer et qui a été pendant des décennies l’un des plus grands énigmes de la communauté scientifique.

Le secret derrière le mystérieux bruit des profondeurs marines

En 1997, quelque chose s’est produit qui n’avait jamais été enregistré auparavant. Un son vraiment fort provenant des profondeurs de l’océan. Plus précisément dans le sud du Chili, un « BLOP » a été entendu à travers une série d’instruments spécialisés. Ainsi, selon ScienceAlert, de nombreuses théories ont émergé sur ce que pourraient être ces bruits.

La première spéculation était qu’il pourrait s’agir d’une créature marine gigantesque inconnue. On a même pensé que cela pourrait être une baleine. D’autres voix ont évoqué la possibilité qu’il s’agisse d’un test effectué par une armée terrestre menant des enquêtes sous la mer.

La réalité était plus effrayante, car selon les nouvelles études qui ont émergé à ce sujet, il pourrait s’agir de plaques de l’Antarctique qui s’enfoncent dans les océans. Ainsi, ce fait serait lié au changement climatique.

En résumé :

En 1997, un écho profond dans les océans est remonté à la surface à une fréquence très basse.

Pendant des années, cela a été un véritable mystère dont on avait très peu d’informations. C’est toujours le bruit provenant des profondeurs le plus fort jamais enregistré.

De nombreuses théories ont émergé sur l’origine de ce son, y compris des créatures inconnues et des essais militaires .

. Le son provenait du sud de la côte du Chili.

Il semble maintenant qu’il puisse être dû à un morceau de l’Antarctique se brisant en morceaux.

Ainsi, le changement climatique est devenu la réponse à l’une des grandes questions qui se posaient jusqu’à présent. Pendant 27 ans, les effets du changement climatique n’avaient pas été pris en compte comme motivation pour ce son étrange. Il semble maintenant évident que la fonte des glaces a causé ce gigantesque bouleversement des événements. Après tout, il nous reste encore beaucoup à découvrir sur les mers, d’ailleurs, récemment, un nouvel océan a été découvert.